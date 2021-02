NVE har sendt ut farevarsel flere steder etter at uværet fortsetter å skape trøbbel i store deler av Nord-Norge. Det er også betydelig skredfare i deler av landet.

I Nordland, Troms og Finnmark er store deler av veinettet stengt mandag. Det er også meldt om kraftig vind med orkan styrke i Berlevåg, skriver iFinnmark.

Finnmark kommunes beredskapsstyrke har valgt å stenge skolen på Berlevåg grunnet dette.

Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) ber mandag morgen folk om å være varsomme. De påpeker generelt ustabile forhold i snøen, med moderat til svake bindinger i mange brattheng.

Selv ved liten tilleggsbelastning er skredutløsning mulig.

– Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder, skriver HRS på Twitter.

Meteorologkonsulent Trond Robertsen ved Værvarslinga i Nord-Norge vil ikke ta så hardt i at han omtaler det som en orkan.

– Vindkastene som kommer ned fjellet kan ventes å være kraftige, og blir 35-40 m/s, sier han til iFinnmark.

– Hadde det vært det så ville vi ha gått ut med rødt farevarsel.

Det er «kun» gitt orange farevarsel.

Rundt 200 personer ble innesperret – venter flere skred

Lørdag var det stor snøskredfare, faregrad 4, flere steder på Vestlandet. Søndag ble rundt 200 personer isolert etter et større snøskred i Fjordbukta nord for Alta.

I går ble det meldt om at et sted mellom 100 og 200 personer ble innesperret etter et snøskred i Fjordbukta nord for Alta. Det ble satt krisestabb.

Flere varsler om skredfare er også sendt inn. Hovedredningssentralen ber folk ferdes varsomt. NVE melder at det ventes naturlig utløste skred på Vestlandet, i Vest-Finnmark og Nord-Troms.

Ifinnmark melder også om at det føyk gjenstander fra tomten der det nye sykehuset på Hammerfest skal bygges. Entreprenøren skal nå ha sikret disse gjenstandene. Politiet i Finnmark oppfordrer innbyggerne til å sikre løse gjenstander

Les også: Dette skriver mediene om norsk politikk mandag 22. februar

Vurderer på nytt i formiddag

Vegtrafikksentralen opplyser videre til iFinnmark at det vil tas nye vurderinger utover formiddagen med tanke om å få åpnet noen av veiene. Fergesambandene vil også gjøre nye vurderinger utover formiddagen.

De regner med at det hele stort sett skal ha roet seg i hele Finnmark tirsdag kveld. En liten kuling i enkelte områder må kunne påregnes.

Les også: Trillinger fanget opp av babymonitor mens de snakker til et potensielt spøkelse

Reklame Her er årets beste påskeegg