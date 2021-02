Brann avslutter samarbeidet med Rune Soltvedt

Soltvedt fratrer sin stilling som sportsjef i Brann.

Det opplyser Brann i en pressemelding mandag.

«Det ligger ingen dramatikk bak beslutningen, annet enn at partene nå avslutter et langt og godt samarbeid. Brann ønsker å takke Rune for en formidabel innsats for klubben gjennom 15 år, de siste seks år som sportssjef, og for hans integritet og lojalitet», heter det i uttalelsen fra klubben.

Han fratrer sin stilling fra og med 1. mars, etter 15 år i diverse roller i bergensklubben.

Soltvedt begynte som guttelagstrener i 2005, før han ble ansatt i utviklingsavdelingen i 2007. I 2010 hadde han blant annet ansvaret for G16-laget som ble Norgesmester.

I 2012 gikk Soltvedt over til å bli utviklingssjef, før han ble konstituert som sportssjef i desember 2014 og fikk jobben på permanent basis i juni 2015.

Reklame Blir fort utsolgt: Disse påskeeggene kan du kjøpe nå