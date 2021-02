Silje Nordnes og Fay Wildhagen har gått hver til sitt.

Silje Nordnes og Fay Wildhagen er ikke lenger et par. Det bekrefter førstnevnte i lørdagens episoden av Lørdagsrådet på P3.

- Jeg er 36 år, jeg er singel og jeg bor alene, svarer hun på spørsmål om hva som er sivilstatusen hennes.

Saken ble først omtalt av Se og Hør.

Les også: Toppløs Rihanna provoserer fansen i sosiale medier: – Respektløst som faen

Det har vært mye spekulasjoner rundt sivilstatusen til både Wildhagen og Nordnes i det siste, men nå er det altså slutt.

Avslørt på «Lindmo»

Duoen ble et par før jul i 2018, men forholdet ble ikke bekreftet før i mars 2019. Programleder Markus Neby, kollega av Silje Nordnes, avslørte hvem den hemmelige flammen var da de begge gjestet «Lindmo».

Les også: Stian Blipp slutter i «Senkveld»

-Vi har aldri sagt på radioen at Silje er sammen med artist og låtskriver Fay Wildhagen, sa han da.

Nordnes ble på sin side svært sjokkert, og visste tilsynelatende ikke at kollegaen skulle avsløre kjæresten hennes i programmet. Det virket heller ikke som at Wildhagen var klar over at dette skulle skje, og på et radioprogram på P13, kalt «Selskapssjuk», sa Wildhagen følgende:

- Jeg fikk en snill melding hvor hun sa at Markus har «blowa» det. Det er bedre at det var han enn at vi på et tidspunkt «står frem», for det synes jeg er så flaut og teit. Vi har skjønt begge to at det kommer til å skje, og vi har fått henvendelser fra mange lenge hvor vi har sagt nei. Så det var godt, det var bare «Lindmo».

Les også: - Kim Kardashian har bedt om skilsmisse

Nettavisen har vært i kontakt med Fay Wildhagen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Reklame De populære vektdynene er på tilbud