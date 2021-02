Nasjonalmuseet med oppsiktsvekkende Edvard Munch-funn

«Kan kun være malet af en gal Mand!», var en av de første reaksjonene til Edvard Munchs verdenskjente maleri Skrik. Sitatet kommer fra et helt spesielt hold.

En ny undersøkelse ved Nasjonalmuseet konkluderer nemlig med at det den sterke kritikken av et av verdens mest kjente malerier kom fra Munch selv.

Påskriften skjuler seg i maleriets røde himmel, men har inntil nylig fått liten oppmerksomhet.

Før det nye Nasjonalmuseet åpner portene i 2022, har Skrik blitt konservert og grundig undersøkt.

- Ingen tvil

Ved hjelp av infrarøde foto har man fått fram den nokså tydelige påskriften, og håndskriften har deretter blitt analysert med utgangspunkt i Munchs egne brev og dagbøker.

- Det er ingen tvil om at påskriften er Munchs egen. Både håndskriften og hendelser fra da Munch viste maleriet for første gang i Norge, peker i samme retning, sier kurator ved Nasjonalmuseet, Mai Britt Guleng, i en pressemelding.

Munch viste for første gang fram Skrik til det norske publikum på Blomqvist kunsthandel i oktober 1895.

Den gang mottok utstillingen skarp kritikk, og kunstkritiker Henrik Grosch skrev blant annet at man ikke lenger «kan betrakte Munch som en alvorlig mann med en normal hjerne».

Sterke reaksjoner

I forbindelse med utstillingen, og dens kritikk, inviterte Studentersamfundet i Kristiania til diskusjonsaften. Her snakket blant annet diktereren Sigbjørn Obstfelder varmt om Munchs kunst, mens andre var direkte kritiske, ifølge Nasjonalmuseet.

Medisinstudenten Johan Scharffenberg stilte på sin side spørsmål ved Munchs mentale tilstand. Maleriet Selvportrett med sigarett mente han var et eksempel på at Munch ikke var et normalt menneske.

Når Nasjonalmuseet i 2022 åpner Nordens største museum for kunst, arkitektur og design, kan man igjen få se førsteutgaven av førsteutgaven av Skrik. Andre kjente Munch-verker som Madonna og Selvportrett med sigarett vil også bli stilt ut.

- Nasjonalmuseet skal mer enn å vise kunst. Vi skal også forvalte og forske på samlingen. Ny kunnskap høyner opplevelsen av kunsten, sier museumsdirektør Karin Hindsbo.

Hun legger til at de aldri blir ferdige med å forske på Munch og kunstverkene hans.

- Hver gang vi stiller nye spørsmål, dukker nye svar og perspektiver opp, sier Hindsbo.

Det nye Munch-museet skulle egentlig åpne dørene før sommeren 2020, men ble forsinket. Først ble det utsatt til påfølgende høst, deretter denne våren, men det er nå ventet å bli klart høsten 2021.

Det nye funnet om Skrik har allerede vekket oppsikt utover landegrensene. Britiske BBC, The Times og The Guardian var tidlig ute med å omtale saken og skrev mye av det som senere kom i pressemeldingen. BBC skriver videre om Munchs mentale lidelser og hvorpå både hans mor og søster døde før Munch var 14 år.

Reklame De populære vektdynene er på tilbud