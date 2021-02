Trump kom med absurd Air Force One-tilbud til Kim

Staben til Trump ble forbauset flere ganger under toppmøtene med den nordkoreanske diktatoren.

Donald Trumps toppmøter med den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un var kanskje blant de mest iøynefallende øyeblikkene i løpet av hans fire år lange presidentskap.

I tredje og siste del av BBC-dokumentaren «Trump Takes on the World» (Trump går løs på verden), dukker det opp oppsiktsvekkende detaljer om hva som ble sagt på møtene mellom Trump og Kim.

Tidligere episoder av BBC-serien har avdekket hvordan verdensledere oppfattet og opplevde Donald Trump som USAs president.

Kim og Trumps andre toppmøte, som fant sted i Hanoi i Vietnam, gikk ikke helt etter planen fordi forhandlingene om atomnedrustning på Koreahalvøya gikk i vasken. Trump forlot toppmøtet og meddelte til den internasjonale pressen at «noen ganger må man bare gå».



Les også: Trump: Kim gikk ikke med på det vi ønsket

Tilbød Kim skyss hjem

Men før han forlot toppmøtet, kom USAs daværende president Trump med et absurd tilbud til Nord-Koreas diktator som overrasket staben til Trump.

Asia-ekspert Matthew Pottinger, som var medlem av Trumps nasjonale sikkerhetsråd, sier følgende om møtet:

- President Trump tilbød Kim skyss hjem med Air Force One. Presidenten visste at Kim hadde brukt flere dager på tog gjennom Kina for å komme til Hanoi, og presidenten sa: «Jeg kan få deg hjem på to timer, hvis du vil». Kim avslo tilbudet, sier Pottinger i TV-programmet «Trump Takes on the World».

Under et annet toppmøte i Singapore, overrasket Trump sine rådgivere nok en gang da han ga etter for Kims ønske om å avlyse felles militærøvelser mellom Sør-Korea og USA.

- Som mange ganger før, klagde Kim Jong-un over de store felles øvelsene mellom Sør-Korea og amerikanske styrker, som har pågått på Den koreanske halvøya i over 60 år, sier daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton i BBC-programmet.

- Og Trump sa helt ut av det blå: «Jeg skal avlyse krigslekene (som han kalte dem). Det er ikke behov for dem. De er dyre og det vil gjøre deg glad». Jeg kunne ikke tro det, sier Bolton.

Les også: Theresa May ville ringe ektemannen for å advare om dette bildet



- Pompeo (daværende utenriksminister), Kelly (daværende stabssjef i Det hvite hus) og jeg satt der i rommet med Trump, og han rådførte seg ikke med oss. Det kom rett ut av Trumps eget sinn. Det var en feil som ikke var påtvungen. Det var en bevilling som ikke ga oss noe som helst i gjengjeld, sier Bolton.

- Truet med å utslette hverandre

I løpet av det første året i Trumps presidentskap var det et ekstremt høyt spenningsnivå mellom Nord-Korea og USA. Kim og Trump teppebombet hverandre med krigsretorikk, og begge parter truet med å utslette hverandre.

Etter hvert så utviklet de to et snodig vennskap, og Trump fikk skryt fra enkelte hold for sin forsonende innsats overfor Nord-Korea. Både amerikanske folkevalgte og to norske Frp-politikere (Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen) nominerte Trump til Nobels fredspris for innsatsen.

De tre toppmøtene mellom Trump og Kim førte imidlertid ikke til noe som helst atomnedrustning på Koreahalvøya.

Reklame De populære vektdynene er på tilbud