Har funnet enda en ettervirkning av korona

Forskere har nå funnet ut at virusets ettervirkninger kan føre til hårtap.

Tre til fire måneder etter å ha hatt viruset opplever flere at de mister hår.

Jerry Shapiro er en dermatolog på NYU (New York University, journ. anm). Han forteller til New York Times at en frisk person sin hodebunn og hår inneholder 90 prosent av det som kalles anagene eller aktive hår og 10 prosent telogene eller hvilende hår. Etter en infeksjon med høy feber vil dette forholdet kunne endre seg til 50-50.

Det vil si at håret i den telogene og hvilende fasen har lettere for å falle ut av hodebunnen.

Ifølge et teknologifirma kalt Spate har antall google-søk i USA på hårtap økt med 8 prosent de siste 12 månedene. Det tilsvarer et gjennomsnitt på 829.000 søk i måneden og er en god indikasjon på at det er en økning i folk som har spørsmål om hårtap.

Trenger ikke å ha hatt viruset for å oppleve hårtap

En annen dermatolog hos New York Medical College har forsket på det samme problemet.

- Enhver type stress kan utløse det, enten det er stress på kroppen fra en sykdom eller emosjonelt stress som for eksempel at en du er glad i dør, forteller Abigail Cline til New York Times.





Dette kalles for telogen effluvium, som er midlertidig hårtap på grunn av at mer av håret går over i fasen hvor hår faller ut- også kalt den telogene fasen. Det er mer normalt for kvinner å oppleve dette- ofte i sammenheng med graviditet.

Det går over

Hårstylisten til flere kjendiser og modeller, Justine Marjan, beroliger ved å fortelle at om man opplever såkalt telogen effluvium så vil håret vokse tilbake, men det vil ta tid. Hennes tips er også å prøve å ikke stresse så mye og være forsiktig med hva du utsetter håret ditt for.

