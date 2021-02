Chelsea går på sitt første tap under Tuchel

Chelsea slet med å skape sjanser i 1-1-kampen mot Southampton i helgen. Vi tror de får enda større problemer mot Atletico Madrid.

Thomas Tuchels menn styrte kampen mot Southampton fra begynnelse til slutt, men Chelsea var ikke klinke nok foran mål.

For mange sjanser blir bortkastet, for mange lovende muligheter ødelagt.

Chelsea-fansen håpet at Tuchel ikke bare skulle sørge for bedre resultater for Stamford Bridge-laget, men også bedre angrepsspill. For det burde ikke stå på spillermateriellet.

Onsdag er det ca 43 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Tyskeren har uten tvil hatt en positiv påvirkning. The Blues er ubeseiret i syv kamper etter at han tok over for Frank Lampard. Men Chelsea har ikke vært særlig produktive offensivt.

Akkurat det var et problem for Chelsea mot Southampton. Tuchels lag hadde ni skudd, men kun to av dem var på mål. Flere andre gode angrep brøt sammen da Chelsea-spilleren nærmet seg 16-meteren. Dersom Chelsea spiller på samme måten mot Atletico Madrid tirsdag vil de få store problemer.

Atletico Madrid - Chelsea 2,60 - 2,95 - 2,80 H (spillestopp tirsdag kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Champions League, åttendelsfinale. Spilles i Bucuresti. Chelsea er ubeseiret i syv kamper etter at Thomas Tuchel kom til Stamford Bridge, hvorav fem er vunnet.

Det var likevel skuffende at de ikke klarte å slå et formsvakt Southampton-lag i helgen. At de bare klarte 1-1 mot the Saints gjorde at de tapte terreng til Manchester United og Leicester som ligger på henholdsvis andre- og tredjeplass i Premier League.

Sliter mot lag fra La Liga

Det er ingen tid til hvile for Chelsea. Allerede tirsdag spiller de åttendelsfinale i Champions League mot Atletico Madrid. Spanjolene spiller hjemmekampen sin på nøytral grunn i Bucuresti på grunn av restriksjonene spanske myndigheter har innført.

Kai Havertz og Tammy Abraham må testes på kampdagen. Thiago Silva og Christian Pulisic er mer usikre.

Chelseas motstander har tatt seg til to Champions League- og tre Europa League-finaler de siste elleve sesongene, og de har gått videre fra ni av elleve utslagskamper mot engelske lag.

London-gigantene har spilt elleve utslagskamper mot spanske lag, og de har kun gått videre fire ganger. Det mest bekymringsfulle er kanskje det faktum at de kun har vunnet to av de siste elleve bortekampene mot lag fra La Liga, men at denne kampen ikke spilles i Madrid kan gjøre matchen jevnere.

Svekket på midtstopperplassen

Atletico Madrid må klare seg uten tre av lagets store stjerner i tirsdagens kamp mot Chelsea. Jose Gimenez, Hector Herrera og Yannick Carrasco er ikke med i troppen som har reist til Romania. Det betyr at spanjolene mangler tre av lagets viktigste spillere.

Onsdag er det ca 43 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Midtstopper Gimenez gjorde et overraskende comeback i helgens sjokktap mot Levante (0-2), men måtte halte av banen etter en halvtime på grunn av en smell i ankelen.

Midtbanespiller Herrera er ute av troppen etter å ha testet positivt for covid-19, mens den belgiske kantspilleren Carrasco, som er inne i sin andre periode i La Liga club, pådro seg en muskelskade før lørdagens kamp mot Levante. Hans fravær vil bli merkbart hos de spanske gigantene. Vingen har vært en nøkkelspiller hos Atletico denne sesongen etter å ha spilt 21 kamper i alle turneringer.

Selv om Atletico mangler flere sentrale spillere, har de fortsatt spillere som kan gjøre livet surt for Chelsea. Thomas Lemar, Joao Felix og Luis Suarez er alle tilgjengelige til tirsdagens kamp. Dessuten er også Moussa Dembele, som er på lån fra Lyon, med i troppen etter nylig å være tilbake etter å ha testet positivt på en koronatest.

Det kan bli en travel kveld for Chelsea-forsvaret i Bucuresti.

Suarez har herjet i La Liga

Atletico Madrid har imponert under Diego Simeone denne sesongen. De spanske gigantene er solide defensivt. De har kun sluppet inn 16 mål i La Liga. Ingen lag i den spanske toppdivisjonen har sluppet inn færre mål enn dem. Atletico-laget satser på kontringer.

Chelsea gjort store taktiske fremskritt etter at Thomas Tuchel overtok, men de må skape mer i siste tredjedel av banen om de skal utfordre det spanske hovedstadslaget tirsdag. Det er lite som skiller disse to lagene, men vi mener Atletico er hvassere offensivt. Luis Suarez har herjet i La Liga denne sesongen. Han har scoret 16 mål på 20 kamper.

34-åringen ble den første spilleren til å score 16 mål på de første 17 kampene før et lag i den spanske toppdivisjonen i det 21. århundre. Dermed slettet han rekorden til Cristiano Ronaldo. Han scoret 15 mål på det første 17 kampene etter overgangen fra Manchester United til Real Madrid. Selv om Suarez har gått målløs av bann i de tre siste kampene, tror vi han kan lage kvalme for Chelsea tirsdag.

Atletico vil være desperate etter å sikre seier i den første kampen for å skaffe seg et overtak før kampen i London. Vi tror på en knapp seier til La Liga-lederne. 2-1? 2,60 i odds på Atletico-seier er spillbart, selv om kampen spilles på nøytral bane.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset