- Vi er bekymret, sier FIS' renndirektør Pierre Mignerey til Nettavisen.

OBERSTDORF (Nettavisen): Temperaturer i underkant av 20 grader i skyggen på dagtid og plussgrader om natten gir arrangørene av ski-VM i Oberstdorf hodebry.

Forholdene er så krevende at selv de aller beste kan få problemer med å holde seg på beina, og FIS' renndirektør Pierre Mignerey innrømmer at han er bekymret.

Aukland: - Arrangøren har to valg



Nettavisen møtte NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland i løypa etter at han hadde tatt seg en runde for å teste forholdene.

- Det er ekstremt føre. Det er vanskelig å gå på ski, både oppover og nedover, og det er stor risiko for å falle nedover, på grunn av kombinasjonen stor fart og så løst føre at skiene stopper i snøen, sier Aukland til Nettavisen.

- Det er rett og slett vanskelig å holde seg på beina, selv om man kjører alene, og da kan man jo forestille seg hvordan det er i et VM der utøverne går seg stive og slitne og i tillegg er i felt. Det byr på utfordringer, sier Aukland videre.

NRKs langrennsekspert mener arrangørene nå må vurdere om de skal gjøre endringer i et par av svingene i VM-løypa eller salte. Dersom de velger å salte, må de fortsette med det resten av mesterskapet, og arbeidet regnes som svært krevende.

- Var det verre enn du trodde?

- Ja, jeg gikk her i går, og da var det et helt annet føre. Da hadde det vært minusgrader på natta. I natt har det vært på pluss-siden. Da fikk det et helt annet gjennomslag. Jeg ble veldig overrasket da jeg gikk rundt her. Det blir verre minutt for minutt. Det vil påvirke starttidspunktet på en individuell start.

Renndirektøren: - Vi er bekymret

Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, møter Nettavisen i målområdet i Oberstdorf hvor solen har stått på gjennom hele dagen.

Mignerey innrømmer at de er bekymret for forholdene.

- Det er klart at det er ekstremt varmt, og værmeldingen viser at det skal bli ekstremt varmt også, så vi er selvfølgelig bekymret. Vi ønsker å legge til rette for gode forhold i løpene, sier Mignerey til Nettavisen.

Renndirektøren mener det er to ting de nå kan gjøre for å bedre situasjonen.

- Det ene er å bevare løypen så godt vi kan. Det betyr å stenge deler av løypen som er i solen hele dagen. Det har vi gjort allerede i dag. Vi har stengt den øverste delen av den største bakken her. Jeg tror vi kommer til å fortsette å stenge flere deler av løypen i de kommende dagene.

- Det andre vi kan gjøre er selvfølgelig å teste salting. Vi må se hva vi kan gjøre på dette området. Vi gjorde noen tester på søndag, men en utfordring er at vi har en del av løypen i skyggen og en i solen. Vi trenger å finne den beste løsningen hvis vi skal bruke salt, forteller Mignerey som sier at de vil fortsette å teste ut forskjellige løsninger med salt i dagene som kommer.

Dersom de imidlertid ikke makter å forbedre forholdene, så er han tydelig på at utøverne må takle de som de er.

- Det er ikke første gang vi konkurrerer i bløte forhold. Langrenn er en utendørsidrett og alle må tilpasse seg værforholdene. Så lenge det ikke er går på sikkerheten løs, så er det ingen grunn til å gjøre drastiske endringer, sier Mignerey.

Trener Iversen: - Helt håpløst

De norske kvinnenes landslagstrener Ole Morten Iversen erkjenner at det blir krevende å konkurrere i gjeldende forhold.

- Det er ikke enkelt å komme ned de små bakkene på stadion her. Det er helt håpløst. Du har ikke noe styring, ingen kontroll. Du må bare finne et spor og håpe at det går bra. Det er ikke enkelt, sier Iversen til Nettavisen.

- Det blir utfordrende. Vi er avhengige av nattkulde, og i natt har det ikke vært så kaldt, for det gikk i oppløsning med en gang vi begynte å gå her. Det er arrangørene sitt problem. Vi løpere og trenere får bare stille opp og håpe at det blir litt jevnere føre enn i dag, sier Iversen.

Ski-VM i Oberstdorf åpner med sprint for både menn og kvinner torsdag.

