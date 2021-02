Harvard-forskere om mutasjon: Hvis dette stemmer, kan ett tiltak hjelpe

FHI sier de er kjent med funnene i Harvard-studien, men understreker at det foreløpig er uaktuelt å endre isolasjonstiden.

Forskere ved Harvard har gjort nye funn i en studie om den beryktede virusvarianten B1.1.7. Virusmutasjonen ble først påvist i Storbritannia i fjor, men har nå spredd seg til mange andre land, inkludert Norge.

Studien er ikke fagfellevurdert, men er publisert på Harvard Library. Det muterte viruset antas å være omtrent 50 prosent mer smittsomt enn tidligere virusvarianter. De foreløpige funnene i Harvard-studien antyder at B1.1.7 har større spredningsevne fordi smittsomheten varer lenger enn andre varianter.

Les også: Svensk historiker om Norge: - Dette er helt unike tall

Forskerne observerte en kohort med 65 smittetilfeller av koronaviruset, inkludert syv tilfeller med det muterte viruset. For personene med mutert virus, varte smitten i gjennomsnitt 13,3 dager, mens for vanlig variant var snittet 8,3 dager.

- Lengre isolasjonstid kan hjelpe

Studien antyder derfor at B1.1.7-varianten har større spredningsevne enn andre varianter, fordi smittede personer er infisert i en relativ lang periode, og kan derfor smitte et større antall kontaktpersoner, skriver Nature.



Forskerne antyder at tiltak som lengre isolasjonstid for muterte smittetilfeller, kan være nødvendig for å bremse videre smittespredning.

«Funnene er foreløpige ettersom de er basert på syv tilfeller av B117. Derimot hvis dette underbygges av ytterligere data, kan det være nødvendig med en lengre isolasjonstid enn nåværende anbefaling på ti dager etter symptomdebut, for å effektivt kunne avbryte sekundærsmitte av denne varianten,» skriver forskerne i studien.

FHI: - Ikke aktuelt å endre isolasjonstiden

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) sier de er kjent med studien.

- Den engelske varianten B1.1.7 antas å kunne binde seg bedre til menneskeceller, og at dette er grunnlaget for den økte spredningsevnen. Studien antyder at smittsomheten kan vare lenger, og at det kan være en forklaring på større spredningsevne, skriver Aavitsland i en e-post til Nettavisen.

I henhold til FHIs kriterier for opphevelse av covid-19-isolasjon, kan hjemmeisolerte avslutte isoleringen når «det er gått 10 dager etter symptomdebut OG feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater».

Symptomfrie personer kan avslutte isoleringen når det har gått 10 dager etter de har testet positivt.

Aavitsland sier det foreløpig ikke er aktuelt for FHI å utvide isoleringstiden for tilfeller knyttet til det muterte viruset.

- Vi har ikke sett noe mønster her om at pasienter med den engelske varianten er smittsomme lenger enn andre. Vi vil følge med på om det kommer flere studier om dette, men det er ikke aktuelt foreløpig å endre isoleringstida for personer smittet med denne varianten, sier Aavitsland.

Les også: Danmarks helseminister med prognose for mutert virus: - Så hold fast



Aavitsland skriver i e-posten at økt spredningsevne for en virusvariant generelt kan skyldes:

* Bedre smittsomhet ved at viruset fester seg bedre til menneskeceller eller fører til større virusproduksjon.

* Lengre varighet av smittsomhet ved at virus utskilles lenger.

* Mindre påvirket av folks immunitet fra vaksinasjon eller tidligere infeksjon.

Dominerer i Danmark

I forrige uke ble det kjent at den britiske mutasjonen nå er den dominerende virusvarianten i Danmark. Hele 57 prosent av de analyserte koronatilfellene i Danmark i uke 7, var den britiske varianten, ifølge Statens Serum Institut (SSI).

FHI uttalte i forrige uke at de antar at et sted mellom 10 og 15 prosent av de koronasmittede i Norge har den britiske varianten.

Mye tyder på at den britiske mutasjonen også blir den dominerende varianten i Norge.

- Danmark ligger sannsynligvis flere uker foran oss. På sikt vil nok denne varianten dominere i Norge også, uttalte Aavitsland til Nettavisen i begynnelsen av februar.

Reklame Den utendørs pizzaovnen er blitt storselger i Norge