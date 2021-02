Bitcoin stuper på børs etter at USAs finansminister Janet Yellen kommer med advarsel.

NEW YORK (Nettavisen): Bitcoin er ned 13 prosent på mandag, etter at finansminister Janet Yellen advarer mot kryptovalutaen, skriver Mint.

- Bitcoin er ekstremt ineffektivt for å gjennomføre transaksjoner, og er et spekulativ investeringsobjekt, sier Yellen, som er verdens mektigste økonom i sin stilling som USAs finansminister.

Bitcoin falt ned fra 57.000 dollar natt til mandag helt ned til 49.000 dollar like etter at Yellen kom med sine kommentarer. Bitcoin tok seg imidlertid litt igjen og steg til 53.000 dollar.

På Wall Street startet det med nedgang på mandag, og Dow Jones åpnet ned 100 poeng. Tesla startet ned rundt 3 prosent, mens både Apple, Amazon, Microsoft, Netflix og Alphabet startet ned rundt 1 prosent.

Passerte en billion dollar

Verdien av alle bitcoin i markedet passerte fredag en billion dollar, etter at bitcoin-kursen steg til et rekordnivå på over 54.000 dollar.

Ifølge Coinmarketcap.com, som følger markedet, var den totale verdien av alle bitcoin i markedet på fredagover 1.018.000.000.000 dollar – det vil si 1.018 milliarder dollar, skriver NTB.

Summen tilsvarte over 8.600 milliarder norske kroner etter fredagens vekslingskurs.

Med mandagens nedgang, er verdien på nytt under en billion dollar.

Det var på tirsdag i forrige uke at kryptovalutaen bitcoin passerte 50.000 dollar for første gang.

60.000-70.000 i Norge har kryptovaluta

Bitcoin har steget med nesten 75 prosent i år, og flere tunge selskaper har støttet opp under den populære virtuelle valutaen. For to uker siden passerte den 43.000 dollar etter at Tesla investerte halvannen milliard dollar i bitcoin, skriver NTB.

Tall offentliggjort i november i fjor, viser at Skatteetaten hadde identifisert 60.000-70.000 personer i Norge som hadde kryptovaluta. Ifølge Dagens Næringsliv vardet derimot bare 4.740 personer som rapporterte det inn i skattemeldingen for 2019.

Det var ifølge avisen tilfeller der formuer på over 100 millioner kroner ikke var rapportert inn.

