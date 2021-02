Kvinnenes to øverste divisjoner i norsk fotball får en senere serieåpning enn planlagt som følge av det ikke kan spilles treningskamper i tiden som kommer.

Det bekrefter Norges Fotballforbund på sine nettsider mandag.

Toppklubbene på kvinnesiden fikk beskjed om utsettelsen i et informasjonsmøte med NFF mandag.

Noen ny dato for oppstart er så langt ikke besluttet.

– Vi vil i løpet av uken gå i dialog med Toppfotball Kvinner og klubbene, og tar sikte på å lande ny dato for seriestart innen fredag, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Treningskamp-trøbbel

Grepet blir gjort i kjølvannet av det ferske forbudet mot treningskamper. Det kom samtidig som regjeringen før helgen anbefalte videre seriestans i toppidretten.

20. mars var tiltenkt sesongstart for Toppserien og 1. divisjon for kvinner. Dersom den datoen skulle vært opprettholdt, ville det knapt blitt rom for å spille treningskamper før første serierunde.

– Dette er selvsagt uheldig, men vi har hele veien vurdert det som nødvendig å kunne spille treningskamper i minst fire uker før oppstart for å få god nok oppladning. Vi er svært bekymret for utviklingen de siste ukene med at toppfotballaktivitet for første gang siden mars i fjor blir nedstengt, sier Bjerketvedt.

Han varslet allerede i et intervju med NTB fredag at seriestarten for de to øverste divisjonene på kvinnesiden var i fare.

Uunngåelig

Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner, mener det ikke var noen vei utenom beslutningen som nå er fattet.

– Når ting har utviklet seg slik det har gjort de siste ukene, ble beslutningen om utsettelse dessverre uunngåelig, sier hun i en uttalelse.

– Dette er kritisk og svært alvorlig for idretten vår. Nå håper vi på god dialog med myndighetene fremover slik at tilliten ikke svekkes ytterligere. Vi har trenings- og kampprotokoller som fungerer godt, og hadde kun ett kjent smittetilfelle i Toppserien, samt ett i 1. divisjon i hele 2020, tilføyer Jørgensen.

(©NTB)

