Avslører Donald Trumps hemmelige matvaner

Kokk avslører matvanene til Donald Trump og hemmelighetene rundt «Bord 72».

NEW YORK (Nettavisen): I en omfattende sak i The Washingtonian avsløres nå hemmelighetene rundt «Bord 72», som var den tidligere presidentens faste bord i på hans eget hotell, Trump International Hotel Washington.

Se video fra hotellet her:

Trump fikk alltid «Bord 72»

Det var her, bare fem kvartaler fra Det hvite hus, at Trump så og si alltid spiste da han var ute i Washington.

Bordet Trump alltid spiste ved, og som alltid sto tomt om han ikke var der, fordi det var reservert bare for ham, var «Bord 72». Det var et rundt bord som sto midt i biffrestauranten «BLT Prime» inne i hotellet.

The Washingtonian har snakket med flere på hotellet og samtidig også fått tak i et «Standard Operating Procedure» dokument, som viser nøyaktig hvilke forberedelser som måtte til for å bordsete Trump og hvilke rutiner som ble fulgt ved hvert måltid.

Deler av instruksjonene hadde også en billedserie, fordi Trump er kjent for å ha angst mot bakterier og var svært nøye med renslighet og hvordan maten ble servert.

Alle matkravene til Donald Trump

Her er alle kravene Trump satte da han kom til restauranten, basert på opplysningene fra The Washingtonian:

Med en gang Donald Trump hadde satt seg, skulle servitøren umiddelbart og på diskre vis gi ham en liten flaske med hånddesinfeksjonsmiddel av merket Purell. Dette var noe Trump starte med lenge før pandemien kom, fordi han har en fobi for basiller, bakterier og mikrober.

Deretter måtte servitøren si; «God (formiddag/ettermiddag/kveld - alt etter hvilket tidspunkt på dagen det var) Vil du ha din Coca-Cola Light med eller uten is?»

Så måtte Cola-flasken åpnet i tråd med en syv punkts lang instruksjonsguide, som var illustrert med fire fotografier, slik at serveringspersonalet gjorde det riktig.

Cola-flasken måtte deretter åpnes rett foran Trump, og «aldri på forhånd».

Servitøren skulle deretter holde en langhalset flaskeåpner ved den nedre tredjedelen av håndtaket i den ene hånden, og Coca-Cola light-flasken - også ved den nedre tredjedelen, i den andre hånden.

Deretter skulle drikken plasseres på Trums høyre side og dette skulle «gjentas inntil POTUS forlot lokalet».

Når det gjelder selve maten, så spiste Trump alltid det samme: en rekecocktail, et godt stekt biff og pommes frites. Noen ganger hadde han også eplekake etter sjokoladekake til dessert.

Trump fikk også alltid en dobbel servering med «Popovers». Disse måtte bli servert innen to minutter etter at han hadde satt seg ned, mens hans rekecoctail måtte bli servert «umiddelbart».

Ketchup var også noe Trump måtte ha og han fikk ketchupen, som måtte være av merket Heinz, servert fra et lite glass, og også dette måtte skje foran presidenten. Trump måtte selv høre lyden av vakuumet da de åpnet ketchup glasset.

Trump hadde også et krav om at det måtte være et brett noe snacks på bordet Det måtte bestå av en liten pose chips av merket Lay`s med smaken sour cream and onion og sjokoladene Milky Way og Snickers. I tillegg ville Trump ha snacks som Nature Valley Granola Bar, Tic Tac, gummibjørner, Chips Ahoy, Oreo, Nutter Butter, Tootsie Roll, rosiner dekket av sjokolade og popcorn av merket Pop-Secret.

- Skulle ha den største biffen

En av kokkene på hotellet, sjefkokk ved biffrestauranten «BLT Prime» hvor Trump spiste, Bill Williamson, sier til The Washingtonian at Trump ved en anledning klaget da han fikk servert en biff som han mente var for liten.

Williamson forteller at Trump klaget fordi han mente at hans biff var mindre enn en biff som en annen gjest ved det samme bordet hadde fått.

- Det var nøyaktig same biffen og de var begge godt stekt. Kanskje var den ene 15 gram større eller noe, jeg vet ikke, sier Williamson til The Washingtonian.

For unngå samme problem i fremtiden, endret Williamson fra å servere indrefilet eller entrecôte til presidenten og over til en Tomahawk-biff på rundt 1,1 kilo, som var større enn alle de andre biffene som er på menyen.

I tillegg gikk man også over til å servere ekstra store reker til Trumps rekecocktail.

The Washingtonian skriver også at garnityr på maten var forbudt, og Melania Trump skal har sendt en dyr flyndrefisk til 60 dollar i retur til kjøkkenet, da den var pyntet med persille og gressløk.

- Trumps McDonalds meny på 2400 kalorier

Dette er på langt nær første gang, Trumps diett får omtale. Business Insider skriver at Trump tunge diett med fast food og rødt kjøtt har fått mye omtale tidligere.

Corey Lewandowski, Trumps tidligere valgkampsjef, har tidligere uttalt at Trump regelmessig spiste en omfattende McDonalds meny på 2400 kalorier som besto av to Big Mac, to Filet-O-Fish sandwicher, og en milkshake med sjokolade da de de var på turne og drev med valgkampen.

Time har også tidligere skrevet at Trump i Det hvite hus ofte fikk servert to store skjeer med iskrem til dessert, mens de andre gjestene bare fikk en.

- Tump blir Republikanernes «antatte» kandidat i 2024

På mandag melder nettstedet Axios at tidligere president Donald Trump til helgen skal meddele verden at han blir Republikanernes «antatte» kandidat i 2024.

Det er ventet at Trump skal holde en tale på et CPAC-møte i Orlando om en knapp uke. Der vil han, ifølge anonyme kilder som Axios har snakket med, vise at han har stor grad av kontroll over Det republikanske partiet, skriver NTB.

Den konservative konferansen som holdes i Orlando, vil være Trumps første offentlige opptreden etter at han forlot Washington og Det hvite hus i morgentimene 20. januar.

På mandag påførte USAs høyesterett derimot Donald Trump et stort nederlag ved å avvise hans forsøk på å holde skattemeldingene sine hemmelige. Nå får påtalemyndigheten innsyn, skriver NTB.

