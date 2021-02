Den første filmsnutten fra øyeblikket da Nasas nye Mars-robot Perseverance landet på Mars, er offentliggjort.

Se historiske bilder fra landingen på planeten Mars:

Videoen varer i 3 minutter og 25 sekunder. Den viser hvordan fallskjermen blir utløst og robotens første møte med overflaten på den røde planeten.

– Dette er virkelig fantastiske videoer, sier Michael Watkins, leder for Nasas Jet Propulsion Laboratory.

– Dette er første gang noensinne at vi har kunnet fange en hendelse som landingen på Mars, føyer han til.

Knyttet stor spenning

Landingen skjedde torsdag i forrige uke, og det var knyttet stor spenning til den risikable landingen. Nå er roboten på Mars for å lete etter forhistorisk liv, og ett av de sju vitenskapelige instrumentene om bord er den norskutviklede georadaren Rimfax. Om bord er også et fjernstyrt helikopter som skal betjenes av nordmannen Håvard Fjær Grip, som jobber hos Nasa.

– Landing bekreftet! Perseverance er trygt på Mars-overflaten, klar til å begynne letingen etter forhistorisk liv, sa Nasas Swati Mohan, da de første signalene kom fram.

Nedbremsingen i Mars-atmosfæren og landingen på planeten ble regnet som den mest kritiske fasen av en svært krevende ferd.

Landingsområdet som er valgt, Jezero-krateret, var også svært utfordrende, med mange hindringer og ulendt terreng. Det er imidlertid her forskerne skal lete etter tegn til eldgammelt liv. I en periode for mellom tre og fire milliarder år siden var det en innsjø her, på samme tid som livet oppsto på jorda.

Biden-hyllest

USAs president Joe Biden var raskt ute med en uttalelse etter at den vellykkede landingen var et faktum.

– Gratulerer til Nasa og alle som har arbeidet hardt for å gjøre Perseverances historiske landing mulig. I dag fikk vi nok en gang bevist at med vitenskapens kraft og amerikansk kløktighet, så er ingenting utenfor mulighetens grenser, skrev presidenten på Twitter drøyt to timer etter at Perseverance landet på Mars.

