Mutert virus påvist hos elev i Sørum

Den britiske koronamutasjonen er påvist i en positiv koronaprøve fra en elev ved Sørumsand skole.

Overfor Indre Akershus Blad bekrefter kommunelege Hans-Christian Myklestul i Lillestrøm kommune at det er ett mutert tilfelle som er påvist, og at ytterligere to elever ved skolen har testet positivt for koronavirus.

– Så langt er to ytterligere elever smittet, men om det er snakk om det muterte viruset, har vi ikke fått svar på ennå. De blir behandlet på samme måte som om det er mutert, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap) til avisa.

Han understreker viktigheten av at karantene- og isolasjonsregler overholdes.

