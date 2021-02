Bidens justisministerkandidat lover å bekjempe høyreekstremisme

Merrick Garland sier han vil gjøre kampen mot ekstremisme i USA til sin viktigste sak hvis han blir godkjent som ny justisminister.

Merrick Garland er nominert som justisminister av president Joe Biden, men må først godkjennes i Kongressen. Mandag stilte han til høring for å svare på spørsmål fra de folkevalgte.

Her argumenterte han for at høyreekstremismen som finnes i USA i dag, er verre enn i 1995, da han etterforsket bombeangrepet mot en føderal bygning i Oklahoma City. Angrepet tok 168 liv.

Han mener også at det er en direkte kobling mellom angrepet for 25 år siden og Trump-tilhengernes storming av Kongressen 6. januar.

