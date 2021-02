USA har som første land i verden registrert 500.000 koronarelaterte dødsfall, ifølge oversikten til Johns Hopkins University.

Den dystre milepælen ble nådd bare rundt en måned etter at det ble registrert 400.000 koronarelaterte dødsfall.

Antall smittetilfeller er nå nedadgående, mens antall dødsfall fortsetter å stige.

President Joe Biden skulle mandag lede en lysseremoni og ett minutts stillhet for alle ofrene for pandemien. I tillegg skal det flagges på halv stang ved alle føderale bygninger, noe som vil vare i fem dager.

Til tross for at massevaksineringen er i gang, anslås det at ytterligere 90.000 mennesker kommer til å dø som følge av koronaviruset innen 1. juni, ifølge University of Washington.

Men tross den dystre milepælen er det optimisme å spore hos flere eksperter.

– Jeg kan ta feil, men jeg tror ikke vi kommer til å se en stor fjerde bølge, sa vaksineekspert Paul Offit ved barnesykehuset i Philadelphia.

– Jeg tror vi har sett det verste nå, la han til.

Nasjonale tall viser at smittespredningen nå har falt til det nivået som ble registrert i oktober. I California blir det i snitt meldt om 7.000 nye daglige tilfeller, sammenlignet med 45.000 i vinter.

USAs øverste smittevernsjef Anthony Fauci sier at det ikke har skjedd noe lignende siden influensapandemien i 1918.

Han kaller milepælen for historisk og grusom.

(©NTB)

