Smitten avtar i Portugal

Antall registrerte koronatilfeller per dag i Portugal har for første gang falt til under 1.000 siden begynnelsen av oktober.

Landet iverksatte 15. januar en omfattende nedstenging som følge av en voldsom smitteøkning. For bare få uker siden var landet hardest rammet i verden når det gjaldt antall smittetilfeller sett i forhold til befolkningsstørrelsen. Nedstengingen har ifølge Andre Peralta Santos fra Portugals helsedirektorat ført til et kraftig fall i antall nye tilfeller. Snittallet på antall smittede per 100.000 innbyggere i løpet av den siste 14-dagersperioden har falt til 322., og det såkalte kontakttallet i Portugal er på 0,67. Det er for tiden det laveste i Europa, ifølge Baltazar Nunes ved det statlige laboratoriet INSA. (©NTB) Reklame Har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen Medisin/Helse

Medisin/Helse

Sykdom