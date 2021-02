Denne mannen finner 1 av 10 positive covid-tester i Oslo

Nå vil han spare samfunnet for over en halv milliard kroner: - Hele helsevesenet er optimalisert for helsevesenets del.

Nicolai Skarsgård er sjef og gründer for hjemmelegene.no. På kort tid er han i ferd med å snu opp ned på det norske helsevesenet gjennom å tilby private legebesøk hjemme hos nordmenn flest. I verdensklasse - Ikke misforstå meg. Det norske helsevesenet er verdensklasse, helt supert. Jo sykere du er, jo mer akutt, jo bedre er det, men vi har ikke evnet å utvikle helsetjenestene i takt med behovet til befolkningen og pasientene, sier Skarsgård. Med på laget har Skarsgård blant annet fått med seg folkene bak Nabobil, samt Schibsted Venture. For 1.290 kroner per besøk hjemme hos deg og meg, skal de revolusjonere den tradisjonelle allmenne legetjenesten i Norge. - Det blir flere eldre, flere er kronisk syke, vi har ikke plass til dem, vi har ikke råd til dem, vi har ikke nok hender til å behandle dem, vi har rett og slett ikke nok helsevesen, sier Skarsgård. Omfavnet av Oslo kommune Utrolig nok har Skarsgård og hans hjemmelegene.no blitt omfavnet av Oslo kommune og Raymond Johansen i disse pandemitider. - En av 10 positive corona-tester i Oslo står en av mine kollegaer bak, sier Skarsgård. Det er penger å spare på å få legen hjem på døra, skal vi tro Menon Economics. Konsulentselskapet har beregnet at man kan spare det norske samfunnet for over en halv milliard kroner ved bruk av hjemmelegetjenester.

