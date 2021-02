Tirsdagens Premier League-rykter

Manchester United-spiller vurderer å finne seg ny klubb, kampen om Sergio Agüero trappes opp og Tottenham kan få tysk manager.

Manchester United-keeper Dean Henderson har ikke vært noe førstevalg i klubben denne sesongen og nå kobles han med rivaler i Premier League. Ifølge Manchester Evening News kommer keeperen til å se seg om etter en ny arbeidsgiver om han ikke får lovnader om at han blir en førstevalg neste sesong.

Tottenham skal ha pekt ut RB Leipzig-trener Julian Nagelsmann som sitt førstevalg til å erstatte José Mourinho, om portugiseren får sparken som manager, melder The Telegraph.

Både Juventus og Inter skal ha kastet seg inn i kampen om å vinne Sergio Agüeros gunst. Manchester City-spissen står uten kontrakt etter sesongen og kommer trolig til å flytte på seg. Spissen skal allerede hatt samtaler med de spanske klubbene Barcelona og Atletico Madrid, hevder The Sun.

PSG skal være interessert i å sikre seg Arsenals spanske høyreback Hector Bellerin til sommeren. 25-åringen kobles også med Barcelona, ifølge CBS Sports.

Manchester United kommer ikke til å slippe Jesse Lingard til West Ham etter sesongen, uten forhandlinger. Londonklubben skal ha hatt et håp om å få en opsjon på kjøp for en bestemt sum inn i låneavtalen, men United skal ikke være villig til å gå med på dette, skriver The Times.

Presidentkandidat i Barcelona, Toni Freixa hevder det ville vært mulig å signere både Kylian Mbappé fra PSG og Erling Braut Haaland fra Borussia Dortmund, melder Marca. De to stjernene kobles med en rekke klubber før sommerens overgangsvindu.

Barcelona kobles også med den svenske spissen Alexander Isak, som til daglig spiller for Real Sociedad, ifølge ESPN.

Tottenham-manager José Mourinho skal angivelig ha sine tvil om kvalitetene til backen Matt Doherty og spilleren går derfor en usikker tid i møte, skriver ESPN.

RB Leipzig skal være åpne for å selge midtbanespilleren Marcel Sabitzer, noe som kan være godt nytt for Tottenham. Londonklubben har blitt koblet med østerrikeren i lengre tid, skriver Football Insider.

Chelsea-manager Thomas Tuchel forteller at han forsøkte å signere Luis Suarez da han var manager i PSG. Tyskeren ser imidlertid ikke på uruguayaneren som et alternativ for Chelsea-troppen, skriver Liverpool Echo.

