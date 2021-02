KDI ønsker digital sporingsenhet på forvaringsdømte

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) foreslår å merke forvaringsdømte med en digital sporingsenhet når domfelte skal ut på permisjon eller prøveløslates.

Det sier assisterende direktør Jan Erik Sandli i KDI til NRK.

Ordningen med elektronisk kontroll som straffegjennomføringsform er i dag utelukkende for forvaringsdømte.

– Og det bør det kanskje være også i framtiden. Men det som bør være en aktuell diskusjon, er bruken av kontrolltiltak og det kontrollregimet som vi har med elektronisk kontroll, om det kan brukes på de forvaringsdømte, sier Sandli.

– Det er et paradoks, synes vi, at vi ikke bruker den strengeste grad av kontroll på dem som løslates fra fengsel og som vi regner med representerer den største faren for ny alvorlig kriminalitet.

Kriminalomsorgsdirektoratet skal levere et forslag om digital kontroll til justisdepartementet innen 1. juli.

