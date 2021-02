Fossesholm debuterer i VM: - Det blir rart, jeg har aldri vært med på noe sånt

Helene Marie Fossesholm har imponert i verdenscupen denne sesongen, men lørdag venter et nytt eventyr i 19-åringens karriere.

– Jeg er veldig klar for VM. Det blir moro, utbrøt Fossesholm da NTB traff henne på vei inn på det chartrede flyet på Gardermoen lørdag.

Mesterskapet i Oberstdorf blir det første i seniorklassen for løperen fra Vestfossen. Hun har konkurrert, og hevdet seg, i verdenscupen denne sesongen, men lørdag starter et nytt høydepunkt i juniorens karriere.

– Jeg vet ikke om det helt har gått opp for meg, sa hun

– Det er fortsatt noen dager til den første distansen, men det begynner sakte, men sikkert å gå opp for meg. Det blir rart, jeg har aldri vært med på noe sånt, men det blir gøy.

Medalje?

Denne vinteren har vært spesiell for mange, så også for de norske langrennsløperne. De har valgt å stå over en rekke verdenscuphelger, men Fossesholm har hevdet seg godt i de rennene hun har gått.

Allerede i åpningshelgen i Ruka i november imponerte hun med 6.-plass sammenlagt og nest beste etappetid på den avsluttende jaktstarten, slått av Therese Johaug med 0,8 sekunder.

I Lahti i januar ble det 2.-plass på 15 kilometer med skibytte.

– Jeg har vist at jeg kan gjøre det bra på duathlon. Også er jeg glad i 10 kilometer fri, forteller Fossesholm om sine egne muligheter i VM.

– Med resultatet i Lahti viser du vel at du har medaljemuligheter?

– Vi får se. Det er alltid lov å drømme, men det er ekstremt mange som kjemper om de plassene, sier hun.

– Målet er å gå alle distanserenn og stafett. Så får vi se hva jeg får lov til, men det er målet, legger hun til.

– Kost meg

Etter rennene i Lahti ble det to 6.-plasser i Falun før VM-troppen har vært på treningssamling i Hafjell.

– «Precamp» var ferdig forrige onsdag. Etter det har jeg på hytta på Sjusjøen. Der har jeg funnet roen og fått kost meg, sier 19-åringen.

For Fossesholm starter VM med nettopp 15 kilometer skibytte. Før det skal sprinterne konkurrere på torsdag.

10 kilometer fri teknikk går tirsdag 2. mars, stafett torsdag 4., mens kvinnenes siste VM-øvelse, tremil i klassisk, er lørdag 6. mars.

(©NTB)

