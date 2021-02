Hevder United-stjernens oppførsel gir Solskjær et problem: - Det kan kollapse

Anthony Martial har kun scoret fire ligamål denne sesongen og stadig mer peker mot at franskmannen (25) ikke er spissen Manchester United vil satse på.

Spissen har måttet tåle mye kritikk den siste tiden og journalist Samuel Luckhurst i Manchester Evening News går nå langt i å antyde at det er planer om å erstatte franskmannen i klubben, om han ikke forbedrer seg raskt.

Det gjør han under overskriften: «Anthony Martials evne til å ikke følge ordre er grunnen til at Manchester United trenger en ny spiss» og trekker blant annet fram franskmannens oppførsel på banen som et argument.

- Neste år kommer Martial til å ha to år igjen av kontrakten og det må skje en dramatisk forvandling for at klubben ikke selger ham da. Han er for ustabil, fyller 26 år i desember og har snart vært seks år i klubben, skriver journalisten.

- Angrepet kan kollapse

Med den populære Edinson Cavani på utgående kontrakt, og planer om å utsette jakten på en ny spiss til sommeren 2022 som en følge av den økonomiske situasjonen covid-19 har ført med seg, mener Luckhurst at Solskjær kan få et stort problem.

- Angrepet kan være i ferd med å kollapse siden Cavani ikke har signert en ny kontrakt og Martial viser at han ikke er en nier, skriver han.

Luckhurst skriver videre at Martial ved flere anledninger denne sesongen ikke har fulgt de «ordrene» som manager Solskjær har ropt til ham fra sidelinjen.

I kampen mot Newcastle nylig skal det ha komme tydelig fram.

- Bevegelse! Anthony, bevegelse. Begynn å bevege deg, skal Solskjær ha ropt til spissen, men nordmannen skal ha fått lite respons, skriver Luckhurst.

Journalisten trekker deretter fram hvordan Solskjær i en kamp mot Tottenham flere ganger skal ha bedt Martial om å komme seg inn i boksen, uten at det skjedde noe.

Har mottatt trusler

25-åringen, som ble Uniteds toppscorer med 17 ligamål sist sesong, har ikke fått det til å stemme denne sesongen og står kun bokført med fire mål i ligaen.

- Martial er så dårlig at det er vanskelig å ikke synes synd på ham. Det å bruke ham fra start ser ut til å gjøre mer skade enn godt. Martial har vært utsatt for rasistiske meldinger og kona hans har mottatt drapstrusler. Det sier seg selv at dette kan påvirke en spiller og akkurat nå sender Solskjær ham ut på banen for å feile.

United-sjefen har en rekke ganger blitt spurt om Martials posisjon i laget på pressekonferanser, men uttaler seg ofte positivt om 25-åringen utad. Det er likevel mange som nå undres over at franskmannen får starte framfor en spiller som Mason Greenwood. Unggutten har vist stødig utvikling under Solskjærs ledelse.

- Martials dårlige bevegelse og kroppsspråk har vært et kjent syn for United-supportere i en årrekke. Han er på mange måter det motsatte av Edinson Cavani, en spiss om er nesten ni år eldre enn ham, men mer energisk, skriver journalisten.

- Det er nok ikke tilfeldig at hans dårlige form kom så fort Cavani ble hentet. Martial har reagert dårlig på konkurranse fra Zlatan Ibrahimovic og Alexis Sanchez tidligere. Denne sesongen har han hatt konkurranse fra en spesialist som Cavani.

Håper på Cavani

Franskmannen står bokført med sju scoringer totalt denne sesongen. Han har startet 23 kamper. Cavani har startet 12 kamper og har like mange scoringer.

Videre trekker Luckhurst fram tall som viser at Cavani er langt mer verdifull i pressspillet, enn det Martial er. Uruguayaneren går opp i press 14 ganger per 90 minutter han spiller, mens Martial gjør dette 8,89 ganger per 90. minutt.

- United håper nå at Cavani tar én sesong til i Manchester United-trøyen. Profesjonaliteten hans har blitt lagt merke til. United håper å utsette jakten på den som skal være nier på lang sikt til neste år, siden det er en midtstopper som er prioritet i det kommende sommervinduet, skriver Luckhurst.

- Det er ikke realistisk at United kan finansiere storkjøp av både en stopper og en spiss denne sommeren, som en følge av pandemien, mener han.

Luckhurst avslutter med å trekke fram Borussia Dortmunds Erling Braut Haaland og Tottenhams Harry Kane som mulige erstattere for Martial i United, men at det er usikkert om disse to vil være tilgjengelig sommeren 2022.

Haaland blir for tiden koblet med spanske Real Madrid og han har også blitt satt i forbindelse med Chelsea og Manchester City.

