Carl I. Hagen utelukker ikke kamp for plass på Oslo-liste

- Kjedelig om det bare skal være enstemmige valg, sier Hagen til Nettavisen.

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen (76) er vraket fra Oslo Frps stortingsliste, og nominasjonskomiteen vil ha Christian Tybring-Gjedde, Jon Helgheim og Aina Stenersen på de tre øverste plassene.

Hagen sier nå til Nettavisen at han ikke utelukker at han vil gå til kamp for tredjeplassen på lista.

- Hvis jeg blir foreslått av noen lokallag i Oslo, så vil jeg vurdere nøye om jeg stiller, sier han, og legger til:

- Det er jo litt kjedelig om det bare skal være enstemmige valg, og aldri noe kampvotering. Det er godt for alle.

- Så det er ikke avgjort at du kommer til å gjøre det?

- Jeg får høre litt om det er noen lokallag som foreslår meg, gjentar han.

Hagen er fra før av nominert på førsteplass på Oppland Frps stortingsvalgliste.

- Jeg er mot kvotering

Hagen sier han er fornøyd med de to toppkandidatene på Oslo-lista.

- Det er veldig bra med Christian Tybring-Gjedde på førsteplass, og så har jeg selv vært aktiv for å få Jon Helgheim på andreplass, og det synes jeg er veldig bra. Så det er som forventet, sier han.

- Nå blir det jo to menn på topp av lista. Det må vel være bra å få inn noen kvinner også?

- Jeg er så gammeldags som mener at det er kvalifikasjonene som må legges til grunn. En kvotering, enten det er basert på kjønn eller minoritetsbakgrunn, er jeg imot. Men at andre kanskje legger vekt på det, det ser jeg ikke bort fra, sier han.

Stenersen: - Mange ønsker meg

Aina Stenersen (37) sier hun er glad for å beholde tredjeplassen på stortingslista, selv om det kan bli kampvotering om den usikre tredjeplassen.

Det samme skjedde for fire år siden, da Stenersen også kjempet mot Hagen om den samme plassen. Hun valgte da å trekke seg for å slippe til Hagen.

- Jeg takker for tilliten fra nominasjonskomiteen for å innstille meg på 3. plass på tredje listeutkast også. Jeg gleder meg til nominasjonsmøte og valgkamp, sier Stenersen til Nettavisen, og legger til:

- Det har vært svært mange hyggelige og veldig motiverende henvendelser, og svært mange ønsker meg på 3. plassen, så jeg gleder meg veldig til å kjøre løpet fullt ut.

Omrokkeringer

Omrokkeringen på stortingslisten skjer etter at Siv Jensen i forrige uke offentliggjorde at hun trekker seg som Frp-leder og ikke ønsker fire nye år på Stortinget.

Tybring-Gjedde hadde andreplassen, og rykker nå opp på førsteplass, mens Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, overtar Tybring-Gjeddes andreplass på Oslo-listen. Det etter at Helghem ble vraket fra Buskerud Frps stortingsliste.

Bystyrepolitiker Aina Stenersen beholder altså sin tredjeplass, og rykker ikke opp på lista selv om Jensens plass blir ledig.

