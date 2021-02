Iversen tror russerne bløffer om Bolsjunov

Emil Iversen har liten tro på meldingene fra den russiske leiren.

Se Emil Iversens reaksjon på meldingene om Bolsjunov i videoklippet under:

OBERSTDORF (Nettavisen): Russiske Aleksandr Bolsjunov er den store forhåndsfavoritten i VM i Oberstdorf etter en strålende sesong så langt denne vinteren.

Oppladingen til mesterskapet har imidlertid ikke vært optimal for verdenscuplederen, skal vi tro russerne.

Den russiske landslagstreneren Jurij Borodavko avslører nå til russisk presse at deres store favoritt har vært syk like i forkant av VM.

Sport.ru er blant de som skriver at Bolsjunov måtte reise fra Russlands høydesamling før planlagt fordi han ble forkjølet.

Den russiske stjernen er imidlertid nå på plass i solfylte Oberstdorf og Nettavisen observerte langrennsprofilen på trening i VM-løypene senest mandag.

Tror de bløffer

Emil Iversen er blant utøverne som håper å utfordre Bolsjunov i VM og stiller som ett av Norges beste kort i mesterskapet.

Trønderen forteller til Nettavisen at han har liten tro på at Bolsjunov har vært syk.

- Det tror jeg ikke helt på. Jeg tror han er godt forberedt. Jeg tror det er en ganske frisk, rask og opplagt Bolsjunov på start i Oberstdorf-VM, sier Iversen til Nettavisen.

- Det gikk rykter om at han var forkjølet i tre uker før OL i Pyoengchang også. Så lenge han er frisk på start så tror jeg han er storfavoritt på alle distanserennene, forklarer den norske langrennsprofilen.

- Bolsjunov favoritt



Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er ikke helt enig med Iversen med at russerne skulle bløffe om Bolsjunov.

- Jeg har ikke noen grunn til å tro at de skulle bløffe, men jeg tror ikke det får så veldig store konsekvenser for ham, sier Nossum til Nettavisen.

Han tror heller at det kan slå positivt ut for russeren dersom han måtte ha et lite avbrekk like før VM.

- Hvis det stemmer at han har vært forkjølet så har han sikkert tatt det rolig. Det tror jeg ikke har så veldig stor betydning, sier landslagstreneren.

Nossum ser i likhet med Iversen på russeren som den store favoritten på alle distanserennene.

- Han må innfinne seg å være den med lavest odds. Så tror jeg vi har en gjeng som også skal kjempe om det. Han skal ikke få det lett. Han skal bli svett for å slå oss, sier Nossum.

VM starter med sprint for både kvinner og menn førstkommende torsdag.

