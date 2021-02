Regjerende seriemester Bodø/Glimt skal lade opp til årets fotballsesong i Spania. Reisen opplyses å være tatt etter grundige interne vurderinger.

Bodø-klubben skriver på sine nettsider tirsdag at klubbens spillere og støtteapparat allerede torsdag setter kursen mot varmere strøk.

Det skjer samtidig som at norske myndigheter i øyeblikket fraråder reiser til utlandet som følge av koronasituasjonen.

«Beslutningen er tatt etter grundige vurderinger internt på styrenivå og i dialog med NFF, NTF og kommunale smittevernmyndigheter», skriver fjorårets suverene ligamestere.

Glimt argumenterer videre med at klubben står overfor en sportslig svært viktig sesong, og henviser til at spillertroppen siden nyttår har vært to perioder i karantene som følge av intern koronasmitte.

«I den grad klubben på ny skulle komme i en tilsvarende situasjon, vil dette forringe klubbens muligheter til å kunne forberede seg til kommende sesong på en tilfredsstillende måte. Klubben har derfor sett det som nødvendig å gjøre det vi kan for å optimalisere treningshverdagen til vårt A-lag, samt sikre at vi gjør det vi kan for å unngå smitte inn mot seriestart og viktige kvalifiseringskamper til Champions League», heter det i meldingen.

Grundige vurderinger

Oppholdet i Spania er i første omgang planlagt å vare til 15. mars, men klubben opplyser at den vil gjøre løpende vurderinger om å forlenge oppholdet «dersom det viser seg å være behov for dette».

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune gir sin støtte til planene. Han mer enn antyder at det smittevernmessig er tryggere å oppholde seg i Spania enn i Bodø.

– Bodø/Glimt har gjort gode og grundige vurderinger, og de har presentert en plan for gjennomføring av et slikt treningsopphold som ivaretar alle nødvendige hensyn til smittevern. Det å kunne dra til et sted og leve i slike isolerte omgivelser vil være den beste måten for klubben å unngå smitte, sier han i en uttalelse.

– Det er selvfølgelig viktig at de ved retur til Norge igjen følger de regler og retningslinjer som vil være på dette tidspunkt i forhold til testing og karantene, tilføyer Hagen.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund bekrefter overfor NTB at han er kjent med planene. Han opplyser at flere kan komme til å gjøre som Glimt.

– Jeg kjente selvsagt til det. Utgangspunktet er at det er krevende i Norge sånn som det er nå. Jeg skjønner veldig godt at lagene må forberede seg på en god måte til sesongstart og for enkelte lag da til europacup. Det er flere norske lag som vurderer det samme nå, men de reiser selvsagt innenfor smittevernreglene og har full respekt for innreisekarantene, men det er ingen bryter noen lovverk eller restriksjoner her, sier fotballtoppen

Smitteverntiltak

Vurderingene rundt om det er tryggere å oppholde seg i Spania enn i Bodø, vil ikke Bjerketvedt gå inn på.

– Jeg kan ikke gå inn hvilke vurderinger Bodø/Glimt har lagt til grunn. Det må de svare på selv, sier han til NTB.

Glimt opplyser at en rekke forholdsregler er tatt for at smittevernet skal være godt ivaretatt på Spania-reisen. Reise med charterfly, transport til og fra flyplassen i egne innleide busser og krav til negativ virustest hos bussjåføren er tre av grepene som tas.

«Alle ansatte på hotellet skal dokumentere negative PCR-tester, bruke munnbind og holde nødvendig avstand til våre spillere, trenere og støtteapparat», skriver de regjerende seriemesterne videre.

I forkant av hver treningskamp under reisen skal det være avtalt at både motstanderlag og støtteapparat må ha avlagt negativ PCR-test.

Glimt skriver at laget ved retur til Norge vil imøtekomme og tilpasse seg alle de regler og retningslinjer som gjelder testing og karantene fra norske myndigheter på dette tidspunkt.

(©NTB)

Reklame Slik forvandler du mobilen til et kraftig varmekamera