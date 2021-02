Lasse Matberg og Terje Sporsem tar vennskapet ett steg videre

«Farmen»-finalistene fikk et helt spesielt bånd inne på «Farmen kjendis». Nå blir de businesspartnere.

Hør om Lasse Matberg og Terje Sporsems nye fremtidsplaner:

Den velkjente «realitybobla», som realitydeltakere ofte snakker om da de skal beskrive tilværelsen under et realityprogram, ser ikke ut til å ha sprukket helt for årets «Farmen»-finalister, Lasse Matberg og Terje Sporsem.

Under oppholdet på gården ble de to svært gode venner, så gode venner at de ikke engang brydde seg om hvem av dem som vant den spennende finalen forrige søndag. Det tette båndet de fikk inne på gården ser det også ut til at de har tatt med ut av gården.

Til Nettavisen forteller de at de daglig ringes for å oppdatere hverandre om livet, og at de alltid prøver å møtes når det lar seg gjøre. Nå har de også valgt å ta vennskapet ett steg videre og bestemt seg for å bli businesspartnere.

Les også: Lasse Matberg vant «Farmen kjendis» med ett avgjørende spørsmål. Nå vil han gi bort premien

Skal lage krydder

For kort tid siden kjøpte de seg inn i et firma sammen, og skal nå lage en egen krydderserie for musiker Thomas Felberg, som også var med på «Farmen kjendis» i år.

– Jeg fikk en forespørsel om jeg ønsket å kjøpe meg inn i et selskap som heter «Merchandiser» som driver med merch, og da jeg var i et møte med dem fikk jeg en idé som jeg bare måtte ha med Lasse på. Så jeg ringte han, og han sa ja, forteller Sporsem til Nettavisen.

– Så noe av det første vi skal gjøre er å produsere krydder til vår kjære krydderelsker, Thomas Felberg, ler Lasse Matberg.

Kan komme i butikk

Krydderideen fikk Sporsem fra «Farmen kjendis»-oppholdet, der Felberg viet og engasjerte all sin tid til krydderhagen.

– Jeg satt å tenkte på dette. Han er en mann som spiser så mye krydder, og som har en lidenskap for det. Så nå har vi bestilt inn, og er i full gang med å lage Thomas Felbergs krydderbonanza, sier Sporsem i fullt alvor.

Les også: Thomas Felberg nektet å gjennomføre «Farmen kjendis»-tvekampen: – En parodi

Om den nye krydderserien kommer i butikk er foreløpig ikke fastslått, men ifølge Lasse Matberg skal man ikke se bort ifra det.

– Vi er et lite stykke unna, men sånne ting som dette er kjempegøy. I tillegg har jeg en plan om at jeg skal lage meg en T-skjorte der det står «1883 – Gaustatoppen» slik at husker jeg det til neste gang, sier Sporsem lattermildt og referer til «Farmen»-finalen som han tapte på akkurat det spørsmålet.

Flere planer

Samarbeidet mellom de to «Farmen»-vennene har tilsynelatende gitt mersmak. Overfor Nettavisen kan nemlig Matberg røpe at duoen har flere planer for fremtiden.

– Men med det sagt, så har vi ikke bare gått inn i samme selskap, vi skal også gjøre litt TV sammen fremover, sier Matberg uten å røpe noe mer.

– Vi får se om det blir gårdsrelatert, men jeg kan røpe såpass at... Nei, jeg kan ikke røpe noen ting, ler han.

Dette er også Sporsem svært entusiastisk over.

– Det er ordentlig gøy, for nå blir ikke Lasse kvitt meg med det første, ler han.

Reklame Slik sparer du enkelt 600 kroner på mobil-abonnementet