Professor Björn Olsen vil at Anders Tegnell og helsemyndighetene i Sverige skal vise høyere ambisjoner. Tegnell fnyser av professorens påstander.

På pressekonferansen tirsdag ettermiddag forteller Tegnell at det er en markant oppgang i smittetilfeller den siste to ukene. 445 smittetilfeller per 100.000 innbyggere er fasit for de siste 14 dagene. Det er registrert 64 nye dødsfall siden forrige oppdatering.

Antallet sykehusinnleggelser med den britiske virusvarianten øker betraktelig.

Det er ventet at den britiske mutasjonen vil bli den dominerende virusvarianten i landet etter hvert.

Det er sterke anbefalinger om bruk av munnbind på kollektivtrafikken i Stockholm.

- Vaksineringen fortsetter og det er klokt å takke ja når man får tilbud, råder Tegnell på pressekonferansen.

Koronadiskusjon

I forkant av pressekonferansen tirsdag ettermiddag har professor i infeksjonssykdommer Bjørn Olsen ved Universitetet i Uppsala, uttalt til Expressen at en nullvisjon om koronasmitten er realistisk.

– Det er fullt mulig å slå ned smitten så den forsvinner, påpeker Olsen.

Professoren trekker frem New Zealand som et godt eksempel. New Zealand har kjørt en streng disiplin på nedstengning av landet. Nylig innførte myndighetene «lockdown» i Auckland etter at tre nye tilfeller ble oppdaget i byen.

Statsepidemiolog Anders Tegnell er imidlertid mer pessimistisk.

- Vi har vaksine som kan hjelpe, men å holde borte denne typen sykdom for alltid er umulig om den fortsetter å spre seg, sier han til avisen.

Professoren, som mener at Sverige bør ha høyere ambisjoner, er kritisk til statsepidemiologen.

– Anders Tegnell kjører videre etter samme modell som i fjor vår, og siger att det her kommer til å bli en bakgrunnssmitte som vi alltid kommer til å leve med, sier Olsen.

