Bodø kommune advarer mot falske smittesporere, som de siste dagene har ringt serveringsbedrifter og bedt ansatte gå i karantene.

Kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø sa på en pressekonferanse tirsdag at flere serveringssteder i Bodø har mottatt telefoner fra falske smittesporere, som har ringt fra skjult nummer.

– Det er to serveringsbedrifter som har fått telefoner fra skjult nummer om at de skal være i karantene. Vi ringer ikke fra skjult nummer, sa Claudi.

– Vi er litt redde for at noen av en eller annen grunn gir falske beskjeder om karantene.

Advarer mot falske vaksiner

Ifølge Avisa Nordland har Statsforvalteren advart om at det kan være falske vaksiner i omløp i Europa.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) sier det er sett svindel med vaksiner i Europa og advarer mot at det kan bygge seg opp til å bli et marked også i Bodø.

Hun presiserer at det i Bodø kun er kommunen som tilbyr vaksinering – og at den foregår på Bodø Storsenter.

– Dersom noen skulle få andre tilbud, må de pent takke nei og gjerne kontakte oss i kommunen. Vi har ikke opplevd til nå at noen har fått det, men det er en generell anbefaling til folk at man er klar over at det finnes noen som ønsker å tulle med dette, sier ordføreren.

Sju nye smittede

Det siste døgnet er det registrert sju nye smittede i Bodø.

– Vi har to forskjellige smitteutbrudd. Den eneste forklaringen vi har, er at det må skyldes felles trappeoppgang i relativt beskjedne hus. Vi er ikke helt sikre på det, men vi tror det kan være det, sier kommuneoverlegen.

Tre av de sju smittetilfellene er ved Bodø videregående skole, som ble varslet mandag kveld. Her er 34 personer i karantene og 320 i avventende karantene.

