Koste seg for over 300.000 kroner på ett år: - Har nok ganske lite respekt for penger

Thomas Felberg og familien bruker mye penger på ferie, godteri og kos. Så kom Silje Sandmæl og ryddet opp i økonomien.

Se videoen under for å se hvordan Felberg reagerte på kredittgjelden:

Sammen med samboeren Hilde og deres to barn, bor Tidsbonanza-programlederen Thomas Felberg på Røa i Oslo. De siste ukene har han også vært å se i TV 2-programmet «Farmen Kjendis», hvor han endte opp med å trekke seg før en tvekamp.

Han følte han ikke hadde god nok oversikt over egen økonomi, og ba derfor forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB om hjelp, gjennom programmet «I lomma på Silje».

- Jeg har nok ganske lite respekt for penger. Jeg er glad i det penger kan gi meg, men jeg er ikke direkte glad i pengene, sier Felberg i Programmet.

Ferie og kos for over 300.000 kroner

Noe av det Felberg bruker mest penger på, er kos. I programmet kommer det fram at han og familien reiser på ferie til Hawaii hvert år, og det er ikke oppsparte penger som tas i bruk.

Sandmæl finner ut at Felberg dro kredittkortet for å betale både Hawaii-tur og Hellas-tur i 2019, noe som i utgangspunktet kostet 162.600 kroner.

- Du betaler minimumsbeløpet på kredittkortet hver måned, og fortsetter du slik tar det 13 år å nedbetale beløpet. Ferien vil koste deg 87.000 kroner ekstra, sier Sandmæl i programmet.

- Det er helt svimlende! reagerer Felberg.

Men ferie er ikke den eneste kosen han og familien bruker penger på. Det går nemlig også hele 205.400 kroner på godteri, røyk, kafébesøk, restaurant, underholdning og Vinmonopolet på ett år.

Totalt, inkludert ferie, brukte Felberg og familien 368.000 kroner på kos på ett år før Sandmæl var på besøk.

- Opplevelser med familien

Selv om Felberg er klar over at det er en veldig høy sum, er det ikke noe han angrer på.

- Jeg fikk jo mange opplevelser med familien min for pengene. Men man burde ikke lever på forskudd, og det er utfordringen når man bruker kredittkort på ferietur, sier han til Nettavisen, men påpeker:

- Det er jo ikke små summer.

Selv om han fortsatt ønsker å bruke penger på å ha det hyggelig med familien, har han innsett at det går an å bruke mindre penger i ukedagene og kutte ned på forbruket.

- Jeg er litt mer fornuftig nå, men har det hyggelig likevel, sier han.

Før laget han og samboeren én middag til barna og én til seg selv, men nå spiser de mer sammen. Det har ført til reduserte utgifter på dagligvarer, og Felberg har også kuttet ned på vinutgiftene.

- Jeg har lært at man må være mer bevisst på hverdagshandlingen. Det er jo ikke sjokkerende, men man har en tendens til å fortrenge hva man bruker penger på, sier han.

Nå skal familien fortsette å spare, og gleder seg til å bruke oppsparte midler på ferietur når verden åpner opp igjen og det er trygt å reise.

Videoen under viser hvor stort gap det er mellom det Felberg trodde han brukte på Vinmonopolet på ett år og den faktiske summen:

- Sjelden folk regner ut hva det koster

Sandmæl synes det mest overraskende med Felbergs forbruk var at han reiste på kreditt uten å tenke på hva det kostet ham, siden han ikke betalte regningen da den forfalt.

- Det er typisk når man låner penger til ting, om det er kredittkort eller forbrukslån. Det er sjelden folk regner på hvor mye det vil koste, sier hun til Nettavisen.

Forbrukerøkonomen mener dette er noe mange har noe å lære av.

- Det er en øvelse man bør ta for seg selv; er det verdt å dra på en ferie som blir så dyr? spør hun.

- Jeg tror de færreste ville lånt penger til forbruk om de tenkte over dette, påpeker hun.

Om du ikke har råd til å betale ned kredittkortgjelden innen regningen forfaller, er det bedre å spare til det du ønsker å gjøre eller kjøpe, mener Sandmæl.

- Det er viktig å vite prisen du betaler for å låne penger, og ikke utsetter deg for renteutgifter som ikke er nødvendig. Det gjelder også de som strekker boliglånet over flere år enn nødvendig, sier hun.

Sparte flere titusener

Foruten kos, brukte familien 159.000 kroner på dagligvarehandel, og Felberg brukte samtidig 18.400 kroner på film, musikk og bøker.

Han er nemlig tidligere rockemusiker i rockebandet WE, og er svært glad i musikk.

- Det er vanskelig å anslå, men jeg har nok 5-6000 vinylplater, sier Felberg i programmet.

Samtidig har han en drøss med CD-er, DVD-er og VHS-er. Han har nemlig vært en ivrig samler av musikk og film siden 1978.

Men med råd fra Sandmæl har Felberg klart å spare mye penger. På bare tre måneder sparte han 52.000 kroner, ved å selge unna ting, bruke mindre penger på Vinmonopolet og ha en større bevissthet på forbruket.

