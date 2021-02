Nå er begge både fratatt førerkort og blitt anmeldt.

Det var i forbindelse med et mindre trafikkuhell tirsdag formiddag på E6 at de to mennene endte i tottene på hverandre.

Politiet i Øst fikk like før klokka halv 12 melding om ulykken, som skjeddde i Skedsmo, ved Hvam-krysset, i sørgående retning. Det skal også ha vært meldt om kappkjøring på E6, opplyser politiet.

– Den ene var sprayet i ansiktet med forsvarsspray, altså en type spray man bruker til å forsvare seg med, forteller operasjonsleder Gisle Sveen i Øst Politidistrikt til Romerikes Blad (RB).

Han legger til at begge er anmeldt etter slik type oppførsel. Anmeldelsen går på Veitrafikklovens paragraf 3, som innebærer at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Politiet twitret først at det var meldinger om slagsmål mellom de to bilistene ute på veibanen, men et vitne forteller til RB at det ikke var fysisk kontakt mellom partene.

De to bilførerne, en 24 år gammel mann og en 54 år gammel mann, ble også fratatt førerkortene sine.

