Hurtigtest skal gi partner tilgang til fødestuen

Stortinget går inn for å ta i bruk hurtigtester på sykehusene for å la partner være med hele veien når gravide skal føde.

Stortinget stilte seg tirsdag enstemmig bak forslaget, som ble fremmet av Frp.

Vedtaket kommer etter at tusenvis har signert et opprop mot dagens praksis, der partner kun får være til stede under selve fødselen. Etter et par timer må partner forlate sykehuset.

– Jeg får vondt i hjertet av å høre historier fra tusenvis av kvinner som er frarøvet muligheten til å ha med sin partner på de viktige og store opplevelsene man har når man er gravid og skal føde et barn. Derfor har Frp vært opptatt av å finne en løsning på dette, sier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Hun håper helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) nå vil få ordningen med hurtigtester raskt på plass.

I det enstemmige stortingsvedtaket bes regjeringen om å sikre at hurtigtester kan brukes på sykehusene slik at det legges bedre til rette for at partneren får være med på svangerskapsoppfølgingen og i fødsels- og barseltida.

(©NTB)

