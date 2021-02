Mino Raiola bekrefter: Så mange klubber kan hente Haaland

Hva venter for Erling Braut Haaland og Paul Pogba i fremtiden? Det er det nok denne mannen som vet best.

Du kan elske han eller hate han, men man kommer ikke unna det faktum at Mino Raiola er blant de mest innflytelsesrike fotballagentene i verden for øyeblikket.

Med spillere som Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti og Erling Braut Haaland i stallen sin, har superagenten vært sentral i en rekke overganger de siste sesongene -og omtrent like mange kontroverser.

Mener «alle» vil ha Haaland

I et større intervju med BBC forteller nå Raiola at han har lært at det lureste kan være å ikke si noe som helst - og han åpner også opp om fremtiden til Haaland. Han tror heller ikke at storklubbene vil ha problemer med å betale store summer neste sommer, til tross for de økonomiske konsekvensene av koronaviruset.

- Jeg tror ikke de tingene henger sammen. For ekstraordinære talenter vil det alltid være rom (i lommeboka). Det er åpenbart at alle ser på Erling som en av de potensielle stjernene i årene som kommer, for det er så vanskelig å gjøre det han gjør i så ung alder.

Raiola legger videre til grunn at de som i dag er verdens beste fotballspillere, kanskje ikke har så fryktelig mange år igjen på banen.

- Det er maks ti klubber som har råd til å hente Haaland, og i tillegg tilby den plattformen vi ønsker etter Borussia Dortmund. Fire av disse klubbene er i England. Jeg tror ikke det finnes en sportsdirektør eller manager i verden som ikke er interessert i Haaland, sier Raiola, som sammenligner situasjonen med at en Formel 1-lag ikke ville vært interessert i å hente Lewis Hamilton.

- Jeg ødela ikke for United

Like før årsskiftet uttalte Raiola at Manchester United-stjernen, Paul Pogba, var ferdig i klubben.

Det skapte en hel del rabalder, og Ole Gunnar Solskjær måtte tåle en rekke spørsmål om situasjonen rundt Pogba på pressekonferansene som fulgte. Også tidligere hadde Raiola uttalt seg i lignende ordlag om verdensmesterens fremtid på Old Trafford.

- Jeg bare sa min mening, jeg ville ikke skape problemer. Jeg tror heller ikke det ødela for noen, for de (United) hadde en fantastisk rekke med kamper og de var til og med på 1. plass i Premier League en periode.

- Tror du virkelig at spillere som Paul Pogba eller Ole Gunnar Solskjær, som har vunnet absolutt alt i sitt liv, blir destabilisert av hva Mino Raiola sier? Kom igjen, vær så snill. Men jeg snakker ikke om det lenger. Det gjør livet litt kjedeligere, men det er hva det er.

Agenten sier også at han har lært sin lekse, etter uoverensstemmelser med managere som Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola og Jürgen Klopp.

- Hver gang jeg sier min mening, så går alle i England helt berserk. Da er jeg den verste, eller beste, agenten, og klubbene blir så stresset av journalistene at jeg har lært meg at det er bedre å ikke si så mye.

Pogba har kontrakt med United fram til sommeren 2022, men om han ikke har planer om å forlenge den, kan United se seg nødt til å selge spilleren i sommervinduet neste år, for å unngå at han forsvinner som bosmanspiller når kontrakten går ut.

