Oppgjørets time hadde kommet for Anders Grønneberg.

I midten av januar kom Dagbladets musikkanmelder Anders Grønneberg med en knusende dom over TIX (27) sitt bidrag i Melodi Grand Prix. Grønneberg ga Andreas «TIX» Haukeland terningkast én for låten, og han skrev blant annet følgende:

«Jeg skal spise Tix-pannebåndet, på en seng av knuste glasskår fra brillene hans, dersom han vinner MGP-finalen».

Like etter at TIX endte opp med å vinne MGP-finalen, var det ikke en angrende Grønneberg som snakket med Nettavisen, snarere tvert imot.

- Jeg får spørre han om han er villig til å sende meg det. Jeg kan ikke akkurat røske det av han, sa Grønneberg til Nettavisen.

Oppgjørets time

Nå har imidlertid oppgjørets time kommet for Grønneberg, og direkte under «Debatten» på NRK skal musikkanmelderen spise pannebåndet til TIX, som serveres i form av pannekaker. Som tilbehør får Grønneberg whisky og tabasco til, skrev Dagbladet noen timer før tirsdagens sending.

- Jeg er 27 år, og klarer å se at det du skriver er feil. Det gjør resten av Norge også. Vet du noe mer om meg, Anders? Hver gang jeg er på TV, er jeg livredd for reaksjonen. Nå har du tråkket feil flere ganger, ikke bare om meg, men også om andre artister, sa TIX i diskusjonen med Grønneberg.

- Jeg har ikke tråkket feil. Jeg har tatt ballen og ikke mannen. Jeg står på det jeg har sagt og spiser pannebåndet, men jeg inviterer deg til pannekaker uten pannebånd senere, svarte Grønneberg, like før han tok en matbit av pannebåndet til TIX.

- Jeg ber deg være mer varsom, ikke bare for min del, men også overfor andre artister, sa TIX.

- En artist må tåle å høre en mening, selv om det ikke er sikkert at anmelderen har rett.

- Ikke 100 prosent uenig

Dagbladets kulturredaktør Sigrid Hvidsten var også invitert, og hun støttet Grønneberg i denne saken.

- En anmelder skriver subjektive meninger, og dette er anmelderens mening og i Dagbladet tillater vi et mylder av meninger. Jeg er ikke 100 prosent uenig med Anders' anmeldelse, så mye kan jeg si, sa hun.

- Poenget med en anmeldelse er at den er subjektiv. Han løfter en mening inn i offentligheten, og så kommer det motstemmer. Dagbladet har ikke en mening om TIX. Hvis den har det, så ville den ha kommet på lederplass, la Hvidsten til.

Fått en storm av reaksjoner

I etterkant av MGP-finalen har Dagbladet-anmelderen stått i stormen, spesielt etter at han nok en gang langet ut mot låten til TIX.

- At én millioner fluer liker dritt, betyr ikke at dritt er bra. Jeg står for mine meninger, men ønsker Tix lykke til, sa Grønneberg til TV 2.

I Dagsnytt 18 på mandag var det en opphetet krangel mellom Grønneberg og frilansjournalist Lasse Olsrud Evensen.

- Hvis du leser kommentarene er det over 1000 mennesker som angriper deg og språket ditt. For å si det på godt norsk, programleder, du gir faen, var noe av det Evensen sa.

