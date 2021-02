Internasjonal V4-lunsj på Momarken

Hjemmetrener Per Oleg Midtfjeld sitter opp bak to av favorittene i onsdagens internasjonale V4-lunsj på Momarken.

En herlig onsdag står for tur og den byr på internasjonal V4/V5-lunsj på Momarken og ikke minst på en heidundrende jackpotomgang i V86 fra Sverige onsdag kveld. Det er drøye 7,1 mill SEK ekstra i potten på 8 rette med fire løp på Solvalla og fire løp på Jägersro.

I denne artikkelen skal vi dog heretter konsentrere oss om Momarken og onsdagens lunsjstevne. Det er internasjonal omgang og både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.20. V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.05. Det er ikke så store felter, så jeg går for en bankerfri løsning og prøver å få "bort" storfavoritten i V4-2.

Midtfjeld har den største favoritten

Den største favoritten kommer til å bli 7 Kamperhaugs Don i V4-2. Fireårsvallaken til Per Oleg Midtfjeld har vært overlegen i to strake seiersløp, begge fra tet. Er uten tvil en bankerkandidat onsdag, men fra sjuendespor er det alltid litt sjanseartet. En motivert favoritt, men jeg tar med noen hester på gardering.

Klar favoritt også i V4-1

Ingen tvil om at 6 Strong Vacation er en motivert favoritt i V4-1. God toer bak Widding-vinneren Donato Frecel i årsdebuten på Bjerke for to uker siden, men skuffet kanskje litt sist til tross for at han måtte trave sisterunden i dødens. Ble slått til tredje da og burde vel strengt tatt holdt unna til seier. Motstandsmessig er det ikke allverden i V4-1, men jeg syner også denne favoritten.

Midtfjeld kan få en flott lunsj

Også i V4-3/V5-1/DD-2 sitter Per Oleg Midtfjeld opp bak favoritten. 9 Kong C.K. avlegger sin årsdebut etter en strålende avslutning på fireårssesongen. Tok tre seire da og avsluttet året med bejublet V75-seier på Momarken i romjula. Fjerdespor volte og 20 meter tillegg er imidlertid minusfaktorer og han møter i tillegg noen formsterke konkurrenter. I DD-spillet er det ikke gode alternativer i DD-2, så 9 Kong C.K. blir min DD-banker.



Svak klasse på V4-4/V5-2

V4-finalen er et løp stengt på 600 startpoeng. Morten A. Pedersen ligger lavt med 5 Easy To Win som debuterer i hans regi. Det er en kapasitetshest dette og garantert den beste hesten på kapasitet. Skal kunne gjøre seg gjeldende direkte etter lang pause og blir min favoritt i en åpen V4-4/V5-3.

