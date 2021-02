Politiet rykket ut til en trafikkulykke ved Rolling Hills i Los Angeles.

Saken oppdateres

Golfstjernen Tiger Woods (45) er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Los Angeles. Ifølge rapportene er skadeomfanget foreløpig ukjent.

- Bilen ble funnet på taket, og bilen skal ha blitt utsatt for en voldsom kollisjon. Sjåføren - og eneste i bilen - ble identifisert som Tiger Woods, skriver politiet i en pressemelding.

Woods ble hentet ut av bilen ved hjelp av et hydraulisk redningsverktøy (hydrauliske redningsverktøy brukes av redningspersonell for å hjelpe kjøretøyets ekstrudering av ulykker, samt andre redninger fra små områder red.anm) av brannvesenet. Han ble så transportert til et lokalt sykehus for behandling av skadene, rapporteres det videre.

Det skal kun ha vært Woods i bilen da ulykken fant sted. Bilen ble utsatt for store skader.

Golfstjernen skal ha krasjet i Ranchos Palos Verdes nær Los Angeles i California.

Flere medier skriver at Woods var i området i forbindelse med en fotoshot med magasinet GolfDigest. Også basketstjernen Dwayne Wade og skuespiller David Spade skal ha deltatt.

