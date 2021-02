Chelsea vant etter Giroud-perle

Etter en jevn kamp sjansemessig, vartet Olivier Giroud opp med en flott matchvinnerscoring for bortelaget Chelsea i 1-0- seieren over Atlético Madrid i Romania.

Franskmannens spektakulære brassespark i det 68. minutt ble først annullert for offside, men etter VAR-gjennomgang ble scoringen godkjent. Det holdt til seier mot et Atlético Madrid-lag som ikke greide en eneste avslutning mellom stengene.

– Vi kom hit med sterke intensjoner om å vinne. Vi vi har vært sterke defensivt, og vi visste at vi kunne skape problemer for forsvaret deres, sa Giroud til BT Sport.

– Vi vet hvor viktige bortemål er i europacupene, og jeg er glad for å ha hjulpet laget med scoringen.

Thomas Tuchel kunne feire en sterk seier i sin første mesterligakamp som Chelsea-manager.

Kampen som grunnet reiserestriksjoner ble spilt i Bucuresti bød ikke på mye fyrverkeri i første omgang, annet enn at Mason Mount fikk årets raskeste gule kort i Champions League etter bare 55 sekunder.

Etter 15 minutter smalt det plutselig med to store sjanser, én til hvert av lagene. Først kom Luis Suárez, toppscoreren i La Liga, seg løs på kanten før han slo inn til franskmannen Thomas Lemar, som akkurat ikke klarte å få ballen i mål på bakerste stolpe. Noen få sekunder senere fikk Chelsea rullet opp på kanten, og ballen ble sendt inn mot Timo Werner. Tyskeren var en skostørrelse unna å sende gjestene i føringen.

Stillingskrig

Resten av omgangen var en stillingskrig der ingen av lagene ga fra seg mye rom og ingen klarte å skape de store sjansene. Lagene gikk målløse av banen etter første omgang.

I 2. omgang fortsatte stillingskrigen, og Chelsea hadde god kontroll på ballen mye av tiden. Atlético, som er kjente for å være gode på å ligge bakpå og kontrollere, hadde noen få muligheter men det ble aldri til det helt store for «vertene».

Men kontrollen i forsvaret til de spanske ligalederne varte bare til det 68. minutt, da Giroud satte ballen i mål på strålende vis. Ballen ble etter litt kluss i Atlético-forsvaret lagt opp til franskmannen rett innenfor 16-meteren, og han vartet opp med et fint brassespark som overlistet Jan Oblak.

Rørte ikke ballen

Dommer Felix Brych blåste først av for offside, men etter en VAR-sjekk ble det klart at ballen kom fra Atlético-spiller Mario Hermoso.

– Jeg konsentrerte meg bare om brassesparket og ante ikke at jeg kunne være offside. Men Mason Mount sa til meg at han ikke hadde rørt ballen. Bra for laget og bra for meg, sa Giroud.

Diego Simeones menn maktet ikke å skape store nok sjanser til å utligne i løpet av de siste 20 minuttene, og Chelseas ledelse var aldri alvorlig truet. Seieren på «bortebane» betyr at laget tar med seg et veldig viktig bortemål hjem i bagasjen.

For Atlético betyr tapet at årets formlag i spansk fotball står med tre kamper uten seier.

Returkampen skal spilles i England 17. mars.

(©NTB)

