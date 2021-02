Onsdagens Premier League-rykter

Ettertraktet Juventus-spiller kan bli tilgjengelig, portugisisk spiss kobles med Manchester United og Premier League-klubb tror på Erling Braut Haaland-kjøp.

Den argentinske angrepsspilleren Paulo Dybala i Juventus går angivelig en usikker tid i møte i den italienske klubben og kan komme til å måtte finne seg en ny arbeidsgiver til sommeren, ifølge The Mirror. En rekke Premier League-klubber har tidligere blitt koblet med 27-åringen. Goal melder at klubber som Liverpool, Manchester United og Tottenham er blant dem som vurderer en overgang for Dybala.

Tottenham og tyske Borussia Dortmund er to av klubbene som følger situasjonen rundt Manchester Uniteds Dean Henderson nøye. Burvokteren ønsker mer spilletid og skal være åpen for et klubbskifte etter sesongen, melder Sky Sports.

Chelsea skal etter sigende føle seg mer og mer trygge på at de har en mulighet til å hente Erling Braut Haaland fra Borussia Dortmund, hevder Eurosport.

Chelsea-eier Roman Abramovitsj skal være villig til å gi manager Thomas Tuchel rundt 250 millioner pund å handle for i sommer, melder Daily Star.

West Ham forventer at det vil komme bud på Declan Rice etter sesongen og skulle noen være i stand til å hoste opp rundt 100 millioner pund for midtbanemannen, så skal londonklubben være villig til å forhandle, ifølge Talksport.

Den portugisiske spissen Andre Silva i Eintracht Frankfurt kan bli aktuell for en overgang til Manchester United i sommer, skal vi tro The Sun. Men United vil kun gjøre et framstøt mot portugiseren om veteran Edinson Cavani velger å ikke signere en ny avtale med Old Trafford-klubben, hevder Metro.

Manchester United skal ha gjort et forsøk på å hente Monaco-forsvarer Benoit Badiashile i fjor sommer, men spilleren selv sa nei til en overgang, skriver Mirror. Til franske RMC sier 19-åringen at han ikke angrer på valget.

Fiorentina-forsvarer Nikola Milenkovic skal være et førstevalg for tyske Borussia Dortmund i jakten på en ny midtstopper. Serberen har også blitt koblet med klubber som Manchester United og Manchester City tidligere, ifølge tyske Sky Sports.

Arsenal skal være villig til å selge midtbanespilleren Reiss Nelson og kommer til å vurdere bud på 21-åringen etter sesongen, melder CBS Sports.

Arsenal skal være i forhandlinger med talentet Miguel Azeez om en ny kontrakt. Londonklubben ønsker å knytte 18-åringen til en langtidsavtale, skriver The Sun.

