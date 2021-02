Storbrann i Risør har spredt seg

Flere bygninger i en trehusbebyggelse i Risør står i brann. Det er så langt ikke meldt om personskader.

Brannen har spredt seg til nytt bygg. Det er ikke registrert personer bosatt på denne adressen, skriver politiet i Agder på Twitter ved 6.15-tiden onsdag morgen.

Oppdateres.

Da sto allerede flere bygninger i brann, og politiet jobbet med å få full oversikt. Brannvesenet har foreløpig ikke kontroll.

Det er ukjent om det er personer i bygningen som startet å brenne, men det meldes at det er full overtenning i bygningen. Ifølge politiet er det ikke meldt om noen personskader foreløpig.

Det er tett trehusbebyggelse i området, og det var et eldre trehus det begynte å brenne i. Brannvesenet er i gang med slokking.

– Ikke kontroll

– Det brenner godt i flere bygninger, og brannen er i ferd med å spre seg til enda en bygning. Brannmannskapene har så langt ikke fått kontroll, sa operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til NTB klokken 5.45.

Brannen oppsto i et næringslokale i sentrum, hvor det også er en god del privatboliger.

– Vi har fått evakuert en del mennesker, men har ikke full oversikt ennå. En god del er bortreist på vinterferie, sier Odde.

Risør er kjent for trehusbebyggelsen i sentrum. Innsatsleder Rune Vårdal Paulsen ved Agder 100-sentral forteller at det et stor apparat som jobber med å få kontroll på brannen. 4

- Det er tre bygg som er berørte. Vi har 40 mann fra seks kommuner som jobber for å få kontroll på brannen. Det viktigste er å unngå videre spredning, informerer Vårdal Paulsen til Nettavisen klokken 7.15 onsdag morgen.

Innsatslederen opplyser om at det begynner å se bra ut med tanke på å få kontroll på brannen.

Ifølge kilder på stedet begynte det å brenne i vaskeriet i Storgata, skriver Aust-Agder Blad.

– Vi prøver å begrense brannen til huset som brenner. Folk er evakuert til lenger oppe i Storgata, sier politiets innsatsleder Stig Thorbjørnsen til avisen.

Bygningene det brenner i, ligger i krysset Carstensens gate/Storgata, kort vei fra havna i Risør.

Fått bistand

Det lokale brannvesenet har fått bistand av mannskaper fra Kragerø, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei og Arendal.

Til VG sier vaktleder ved 110-sentralen i Agder, Anders Thorbjørnsen, at de fikk melding om brannen via et varmesøkende kamera i området.

Politiet meldte om brannen i utkanten av sentrum i byen klokken 4.45.

