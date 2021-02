Risør-ordføreren om storbrannen: Det preger byen veldig sterkt

Rundt 30 personer er evakuert til rådhuset i Risør etter storbrannen i byen onsdag morgen. Ordfører Per Kristian Lunden sier byen er sterkt preget av brannen.

– Vi har samlet 25–30 personer på det gamle rådhuset i sentrum. Der er det varmt og godt, og vi har kaffe, mat og ulltepper hvis noen trenger det, sier Risør-ordføreren til NTB.

I tillegg kommer de som har innlosjert seg hos venner og familie.

Lunden står ved brannstedet og beskriver en by som våknet opp til et flammehav i Risør sentrum.

– Det preger byen veldig sterkt nå. Den store frykten vi har, er brann som sprer seg, sier ordføreren.

Lunden forteller at flere ble vekket av sirener, og at noen kjente sterkt røyklukt og hørte flammene før de kom seg ut. Han setter samtidig pris på den omtanken flere av de berørte viste for naboer da brannen brøt ut. Flere banket på hverandres dører og hjalp hverandre ut.

– Risør er en av Nordens og Europas best bevarte helhetlige trehusbyer, så vi har ingen hus å miste, sier Lunden.

