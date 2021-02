Slik lurer nordmenn forsikringsselskapene - én type svindel stikker seg ut

Nordmenn svindler forsikringsselskapene for flere ulike grunner. Spesielt ett eksempel stikker seg ut.

– Svindlere finnes i mange lag, og svindel gjøres av alle mulige slags folk, sier Stine Neverdal, kommunikasjonsjef i Finans Norge til Nettavisen.

Hvert år avdekker forsikringsselskapene en rekke tilfeller av forsikringssvindler. Noen prøver å svindle bilforsikringen, reiseforsikringen eller tyveriforsikringen. Alder er imidlertid ingen hindring.

Neverdal viser til eksempler på tre ulike saker hvor alle tre svindlerne var menn på 83 år. Dette viser at alder ikke er en hindring. En av mennene ble tatt for bilsvindel, mens de to andre svindlet forsikringsselskapet på Spania-tur.

Ny svindeltrend

Det er imidlertid en annen type svindel som har stukket seg ut de siste årene, og som ikke har vært vanlig før.

En tendens Neverdal har lagt merke til de siste årene, er at nordmenn bestiller planlagte kosmetiske operasjoner i utlandet, for eksempel tannbehandlinger og forstørring av bryster.

– I etterkant forsøker de å melde dette inn som akutt skade, for å få behandlingen dekket av forsikringsselskapet.

Neverdal forklarer at det er reiseforsikringen nordmenn prøver å svindle i disse tilfellene. Forsikringskundene melder inn skade, og forklarer seg uriktig om hva legebesøket i utlandet gjaldt, for å prøve å få det dekket av forsikringen.

Vera Sønsthagen, leder for utrederne i Gjensidige Norge, opplyser til Nettavisen at hun kjenner til at de har hatt flere av denne typen saker de siste årene.

– Jeg vil anslå at vi har hatt 20 til 30 slike svindelsaker hvert år i løpet av de siste årene. Det er jo en del med tanke på at vi har rundt 200 svindelsaker totalt hvert år, sier Sønsthagen.

Et eksempel på dette var en kvinne som fikk utført en brystoperasjon i utlandet, og som meldte om akutte magesmerter for å prøve å svindle reiseforsikringen.

Forsikringselskapet ser stadig falske journaler, hvor det gis uttrykk for at det har vært en annen type skade enn det man i realiteten har gjort hos legen. Enkelte leger i utlandet tilbyr også kjøp av falske journaler.

Var forberedt på mye svindel

Neverdal i Finans Norge sier til Nettavisen at hun så for seg at det kunne bli en del svindelsaker i 2020 på grunn av koronapandemien.

– Når det er dårligere tider for mange, og økonomisk forandring slik det har vært under korona, ser man det på statistikken, sier hun.

Sønsthagen i Gjensidige er enig.

– Erfaring og forskning støtter opp om at det blir flere forsikringssaker i år med negativ økonomisk forandring, sier hun, og legger til:

– Bildet er sammensatt. Årsaken til at det er rapportert så mange svindelsaker i korona-året 2020, er også at systemene har blitt stadig bedre til å fange opp svindelen.

Sønsthagen forteller at Gjensidige utredet flere saker i 2020 enn tidligere. Grunnen til dette er at arbeidsstaben ble sittende hjemme på hjemmekontor, og ble nødt til å finne nye effektive arbeidsmetoder for utredning.

– Vi har jo reist mindre for å se på skader, og får brukt tiden mer effektivt. Vi ringer og snakker med folk, og vi har blitt flinkere til å bruke digitale verktøy. Disse verktøyene kontrollerer bilder og dokumentasjon.

Hun legger til at datasystemene de benytter stadig blir bedre på å overvåke skadesakene, og plukker ut de sakene med høy sjanse for forsikringsvindel.

Økningen på avdekket svindel ligger 13 prosent høyere enn året før.

Dette svindles mest

Finans Norges svikstatistikk for forsikringssvindel i Norge i 2020 peker på at mange flere gjorde forsøk på å svindle forsikringsselskapet enn i de senere årene.

Spesielt stor økning er det for svindel på bilforsikring. Hvert forsøk som ble avslørt som svindel av forsikringsselskapet utgjorde i gjennomsnitt 120.000 kroner.

I et forsøk på å lure forsikringsselskapene har det blant annet blitt utført «tyveri» av gjenstander fra egen bil, påsatt bilbranner og blitt arrangert bilkollisjoner.



Blant bilsvindlerne er flertallet i trettiårene, og svindlerne finnes i alle samfunnslag.

Det er en tydelig tendens at menn svindler mer enn kvinner, og menn svindler også for høyere beløp.

Videre svindlet folk på syke- og uføreforsikringen, innbo- og reiseforsikringen.

De største svindelsummene gjelder likevel svindel med syke- og uføreforsikringer.

Når det gjelder syke- og uføreforsikringer, er gjennomsnittsbeløpet på hele 1,6 millioner kroner. Det opplyser Neverdal i Finans Norge.

Korona-året medførte også et statistisk fall på et konkret område, og det er relatert til reiseforsikring. Denne typen svindelsaker har falt omtrent ni prosent.

Det er forsikringsselskapene selv som avslører de fleste svindlerne. De som prøver seg på svindel, risikerer blant annet politianmeldelse, forsikringsnekt og fengsel, skriver Finans Norge i en pressemelding.

