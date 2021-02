Chrissy Teigen angrer på at hun ba president Joe Biden om å følge henne på Twitter

Modellen var en av de heldige som hadde presidenten på føgerlista. Nå orker hun ikker mer

Etter at Joe Biden ble insatt som president i forrige måned, skrev Chrissy Teigen en tweet om den nye presidenten kunne følge henne på Twitter.

«I fire år har jeg vær blokkert av den amerikanske presidenten på Twitter, kan du begynne å følge meg, vær så snill».

Det tok ikke lang stund før den nye presidenten fulgte modellen på Twitter, og Teigen var i ekstase over nyheten over å være en av de få presidenten valgte å følge.

Men Teigen hadde ikke tenkt gjennom konsekvensene av at selveste presidenten nå kunne se alle innleggene hun la ut, og presset ble fort for stort for den twitter-glade modellen.

Tirsdag postet hun en melding om presidenten vær så snill kunne avfølge henne igjen, så hun kunne «blomstre som seg selv» igjen da uten at selveste presidenten holdt øye med henne, skriver People.

«Jeg har bare tvitret en håndfull ganger siden den for meg høyt verdsatte @POTUS begynte å følge meg. Men for at jeg skal kunne blomstre og være meg selv, må jeg be om at du ikke følger meg lenger. Det er ikke deg det er noe galt med, men meg».

Det tok ikke lange tiden før presidenten tok oppfordringen, og har nå gått tilbake til å bare følge stab-medlemmer og egen familie. Teigen er nå altså strålende fornøyd, og la ut denne tweeten for å feire at hun er «fri».

- Jeg var ute av kontroll

Drew Barrymore (46) har vært skuespiller siden hun var fem år gammel, og hadde innen hun ble voksen både røyket marihuana og deltatt på foreldrenes Hollywood-fester uten at noen brydde seg om hva den lille skuespilleren hadde i glasset.

Nå forteller hun åpent om da moren tok beslutningen om å sette henne på psykiatrisk avdeling i 18 måneder som 13-åring.

- Jeg dro på nattklubber, skulket skolen og stjal moren min sin bil. Jeg var ute av kontroll, forteller Barrymore under et intervju med The Howard Stern Showon, skriver People.

Barrymore ble sendt til «Van Nuys Psychiatric» i et og et halvt år, både for hennes opprørske oppførsel, men også for sinneproblemer og forteller at det ikke var et sted for å tulle.

- Om du gjorde noe tull, ble du sendt til det polstrede rommet eller ble bundet fast, sierstjernen under intervjuet.

Skuespilleren forteller også at hun forstår hvorfor moren hennes, Jaid Barrymore valgte å sende henne til institusjonen.

- Jeg tror hun skapte et monster og hun visste ikke hva hun skulle gjøre med monsteret. Dette var hennes siste gisp, og jeg var virkelig ute av kontroll, så jeg tilgir henne for å ta det valget.

