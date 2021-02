Fotballstjernen får ikke solgt supervillaen: Dumper prisen enda en gang

To ganger er luksusvillaen i Trondheim til den danske fotballstjernen Nicklas Bendtner forsøkt solgt, uten hell.

Nettavisen skrev i april i fjor at Bendtner ikke hadde fått solgt kjempevillaen i Trondheim. Villaen hadde da ligget ute for salg siden vinteren 2020. Prisantydningen var først 18 millioner kroner, så ble den tatt ned til 17,5 millioner.

Men ingen bet på den prisen heller, så nå er villaen til salgs igjen, denne gangen med en prisantydning på 16,9 millioner kroner.

- Vi har satt utsalgsprisen litt ned, og foreløpig ha det vært en ganske grei interesse. Det er et helt annet marked i dag, fordi det er en annen rente, så jeg har godt håp om at det blir et salg, sier eiendomsmegler Kent Nergård i SpareBank 1 Eiendom til Nettavisen..

Nye rekorder

- Vi ser at high end-markedet i Trondheim setter nye rekorder, mye på grunn av rentemarkedet og prisutviklingen i boligmarkedet generelt, sier megleren.

Det ble nylig satt en solid prisrekord i trønderhovedstaden, da en funkisbolig på Lade ned mot sjøen ble solgt for hele 38,2 millioner kroner.

- Det er det dobbelte av den tidligere rekorden, forteller Nergård.

Ingen tillit

Nicklas Bendtner har for lenge siden forlatt Trondheim, han fikk ikke tillit av den daværende RBK-treneren Eirik Horneland. I september 2019 skrev Bendtner under for FC København, men er for tiden klubbløs etter at kontrakten løp ut.

- Er det noen som bor i boligen nå?

- Ja, det er to utleiedeler i sokkeldelen av boligen, og leieinntektene her dekker rentekostnadene. Men hoveddelen er ikke leid ut, svarer Nergård.

Koteng-rykte

Et rykte ville ha det til at Rosenborgs styreleder Ivar Koteng tilbød seg å overta villaen hvis Bendtner ikke fikk solgt til den opprinnelige prisantydningen. Det avkrefter Nergård.

- Ja, det er bare rykter på gata. Koteng har ingenting med dette salget å gjøre, sier han.

Men VG skrev i fjor vår at Bendtner i 2019 ga ut en bok hvor han hevder at Koteng tilbød seg å overta huset om han ikke fikk solgt til prisantydning. Nettavisen har konfrontert Koteng med opplysningen, men han skriver «ingen kommentar» i en SMS.

Bendtner kjøpte villaen i mai 2017 for 18 millioner kroner.

God respons

- Det har vært en god respons etter at vi la den ut på nytt, sa Nergård til Nettavisen i april 2020. Han hadde da tro på at de fikk prisantydningen, men la til at som alltid er det markedet som bestemmer til slutt.

Villaen ligger noen kilometer øst for Trondheim og har et bruksareal på over 500 kvadratmeter. Funkisboligen har hele 8 soverom, samt 4 bad og 2 WC. I tillegg venter en takterrasse, en utleiedel i sokkel og en dobbeltgarasje for den nye eieren.

Bendnters kontrakt med Rosenborg ble altså terminert i 2019, og han flyttet da til København.

Omflakkende karriere

Bendtner (33) har etter hvert hatt en omflakkende fotballkarriere. Det så svært lovende ut i starten, København-gutten scoret fire mål på seks kamper for det danske ungdomslandslaget før Arsenal kjøpte ham sommeren 2004.

Så ble Bendtner utlånt til Birmingham i august 2006, men signerte så en femårskontrakt med Arsenal i mai 2007. Han slet imidlertid med å få spilletid for den engelske toppklubben og forlot London etter 2013/14-sesongen til fordel for tyske Wolfsburg etter blant annet utlån til Sunderland og storklubben Juventus.

Den tyske storklubben terminerte imidlertid kontrakten med ham i 2016, og etter et opphold i Nottingham Forest signerte Bendtner 6. mars 2017 på en treårskontrakt med Rosenborg.

En snau måned senere kom debuten i Eliteserien, som han dette året vant med trønderklubben. Han ble også toppscorer i Eliteserien i 2017 med 19 mål.

Ute i kulden

Suksessen fortsatte året etter, med både serie- og cupgull for Rosenborg, hvorav to scoringer i cupfinalen mot Bodø/Glimt.



Men den nye Rosenborg-treneren Eirik Horneland hadde ikke den helt store troen på Bendtner.

Nettavisen skrev i mai 2019 at Rosenborg i fjor vinter aktivt prøvde å selge Bendtner etter at han havnet ute i kulden hos Horneland. Han ga seg som Rosenborg-trener i fjor vår og ble noen måneder senere erstattet av Åge Hareide.

