Danskene skal testes og atter testes.

Se pressekonferansen direkte fra klokken 17.30 her:

- Vi har kommet til enighet mellom partiene om en gradvis åpning av samfunnet videre. Pandemien tester vår utholdenhet og tålmodighet. Vi er i gang som samfunn å finne en vanskelig balanse, hvor vi prøver å holde epidemien under kontroll, men samtidig holder hjulene i gang. Derfor skal vi gradvis fase ut noen av restriksjonene, sa Frederiksen innledningsvis.

Les også: Dansk rapport: Statsministeren ble ikke anbefalt å stenge ned samfunnet

- Utgangspunktet er vi enige om. Ingen ville åpne mindre enn vi har i dag, og vi ønsker alle et fullt og åpent Danmark igjen, la hun til.

Kalkulert risiko

Den danske statsministeren var klar på at jo mer de åpner, så vil det bli markant mer smittede dansker.

- Det er en kalkulert risiko. Derfor vil testing bli veldig viktig. Det er bare å venne seg til testing ved skoler og ulike kulturarrangementer, fortalte Frederiksen.

- Vi kan også ta denne risikoen, fordi vi er godt i gang med vaksineringen, så håper vi årstiden vil hjelpe oss de neste månedene, la hun til.

Det ble nevnt at skoleelever og lærere på ungdomsskole-nivå må forvente å bli testet to ganger i uka, fra og med 1. mars, men at oppstarten blir gradvis før rutinene er på plass på alle landets skoler.

Les også: Butikk-opprør i Danmark: Åpner tross nedstenging

Frederiksen var klar på at hun forstår alle mennesker som lider nå, og som håper at alt vil åpne igjen, men beskjeden var likevel klar.

- Da vil smitten eksplodere og flere vil miste jobben, det vil komme flere konkurser, sa statsministeren.

- Står overfor en utfordring fortsatt

Hun påpekte videre at en lav prosent i risikogruppene har blitt vaksinert, og at det er dette som gjør at gjenåpningen må være kontrollert.

- Vi står overfor en utfordring fortsatt. Vi venter som alle andre på flere leveranser av vaksiner, sa Frederiksen.

Danmarks helseminister Magnus Heunicke fortalte at 238 personer er innlagt med covid-19 i Danmark, men at det er gode nyheter.

- Det er en fjerdedel av av de innlagte som vi hadde i starten av januar, sa Heunicke.

Han hadde imidlertid en nedslående beskjed om den britiske virusvarianten.

Les også: Britisk koronavariant dominerer i Danmark

- Det kan være opptil 60 prosent større risiko for å bli innlagt, hvis man blir smittet med den britiske varianten B117, fortalte Heunicke.

Reklame Så enkelt kan du sende blomster på døren