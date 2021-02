Granerud skaper spekulasjoner i Polen etter diskvalifisering. Nå avslører han hva som skjedde

Det siste individuelle verdenscuprennet før VM i Oberstdorf gikk ikke som planlagt for Norges store medaljehåp.

Halvor Egner Granerud avslører grunnen til at han endte opp med for stor dress. Se videoklippet under:

OBERSTDORF (Nettavisen): «Alle» trodde Halvor Egne Granerud hadde på nytt blitt historisk da han i utgangspunktet vant verdenscuprennet i rumenske Rasnov forrige uke, men det var helt til nordmannen måtte gjennom utstyrskontrollen.

Der viste det seg at dressen var for stor og Granerud ble fratatt sin 12. verdenscupseier - en seier som ville gjort at han alene hadde vært tidenes mestvinnende nordmann i verdenscupsammenheng.

Utstyrsproblemet har imidlertid skapt spekulasjoner.

På den populære polske nettsiden Skijumping.pl kommer det påstander på kommentatorplass om at utstyrsmissen var en kalkulert risiko Granerud var villig til å ta rett før VM, for å se om han kunne få seg en fordel til det kommende mesterskapet i Oberstdorf.

Det samme gjaldt tyskeren Markus Eisenbichler, andremann i verdenscupen, som også ble diskvalifisert.

Utstyrskontrollør Sepp Gratzer viste imidlertid ingen nåde da han målte at Graneruds dress var en centimeter for stor ved hoften.

Granerud er nå på plass i VM-byen Oberstdorf hvor han møter Nettavisen i solskinnet ved hoppernes hotell.

At utstyrsmissen skaper spekulasjoner virker han å ta med stor ro.

Han gjør det klart at det ikke var noen kalkulert risiko han tok med egen dress i Romania.

Nordmannen avslører at han tror for lite mat før rennet i Romania gjorde at han ble for slank i forhold til de tilpasningene som var gjort med dressen.

- Det var nok mer et resultat av ikke altfor store middagsporsjoner der vi bodde i Romania. Litt for dårlig forarbeid, sier Granerud til Nettavisen.

Han påpeker at det er lite som skal til før man er på feil side av grensen.

- Jeg var litt for dårlig forberedt.

- Hvor trygg er du på at alt er på stell i VM?

- Det er vanskelig å føle seg helt trygg, men jeg føler meg ganske trygg, sier Granerud.

Bråthen slår tilbake mot spekulasjonene

Sportssjef Clas Brede Bråthen svarer kontant «nei» på spørsmål fra Nettavisen om Norge forsøkte å tøye strikken i generalprøven til VM.

- Det er ikke noe jeg kjenner meg igjen i. Den kalkulerte risikoen vi hadde knyttet til Rasnov var at vi reiste med et mye mindre støtteapparat på grunn av kostnadene totalt sett. Det kan kanskje være noe av forklaringen på at det gikk galt der, sier Bråthen til Nettavisen.

Den norske sportssjefen er ikke stolt over feilen som ble gjort.

- Vi vet at dette er en del av idretten vår og det er svært kjedelig for utøveren når sånt skjer. Det er kjedelig for hele apparatet også. Det er ikke bra for sporten vår heller sånn som det ble der nede.

- Jeg synes det var en dårlig greie hele den konkurransen. Først ble det kåret en vinner og så ble det kåret et annen vinner. Det er sånt vi gjerne skulle vært foruten og denne gangen var det vår skyld at det ble sånn. Vi kan ikke gjøre annet enn å beklage det, forteller sportssjefen.

Han påpeker at Granerud og det norske støtteapparatet rettet opp feilen til lagkonkurransen dagen etter.

- Da var Halvor inne på kontroll igjen og han kom greit gjennom, sier Bråthen.

Fikk eksperten til å stusse



NRKs hoppekspert Anders Jacobsen synes det er vanskelig å svare på om det norske laget prøvde å tøye strikken med Graneruds dress i Rasnov, men er klar på at han har hørt om langt mer alvorlige regelbrudd enn den centimeteren nordmannen ble tatt for.

Eksperten legger også til at Norge har klart seg veldig godt i tidligere dresskontroller denne vinteren.

Jacobsen synes imidlertid det er mer påfallende at det var de to beste hopperne i verdenscupen som ble tatt ut i tilfeldig kontroll og disket.

- Jeg synes det var litt suspekt at det var Granerud og Eisenbichler, nummer en og to i verdenscupen som ble fysisk plukket ut i andreomgangen, sier Jacobsen til Nettavisen.

Om det er Det internasjonale skiforbundet (FIS) som bare vil markere seg før VM, synes NRK-eksperten det er vanskelig å svare på.

- Det så litt rart ut, men det blir bare synsing å si om det var med overlegg eller noe de hadde tenkt på lenge, sier Jacobsen.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra renndirektør Sandro Pertile, men italieneren har vært utilgjengelig for en kommentar onsdag ettermiddag.

Rolig før alvoret begynner

For Graneruds del virker den store gullfavoritten å ha lagt trøbbelet i Romania bak seg.

Nå har han fullt fokus mot de kommende VM-konkurransene i Oberstdorf.

VM starter med renn i normalbakke for kvinnene allerede torsdag, før kvinnene også skal hoppe lagkonkurranse i samme bakke fredag.

Lørdag er det herrenes som skal konkurrere i det individuelle rennet i normalbakken.

At Granerud er storfavoritt er han fullstendig klar over, men han håper og tror at han skal takle det ekstra presset det medfører.

- Det er spennende. Jeg har blitt veldig vant til det å være favoritt gjennom nesten hele sesongen. Sånn sett så har jeg fått mye trening med det og da føles det veldig normalt. Jeg har ikke tenkt så veldig mye på det, sier Granerud.

