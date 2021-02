Line Andersen saksøker NRK

NRKs sportsanker Line Andersen har gått til sak mot sin egen arbeidsgiver.

Saken handler blant annet om endringer i arbeidsoppgaver fra arbeidsgivers side.

Saken oppdateres.

Andersen mener NRKs handlinger utgjør en ugyldig endringsoppsigelse, og krever erstatning fra rikskringkasteren.

Det er advokat Tron Dalheim som representerer den anerkjente sportsjournalisten.

- Saken gjelder beslutninger truffet av NRK, som har store konsekvenser for Line Andersens videre karriere, sier advokat Tron Dalheim til Journalisten.

Til fagbladet sier 47-åringen at helst skulle sett en annen løsning på saken.

- Det er ingenting i verden jeg skulle ønske mer enn at dette ikke var nødvendig, men det har det vist seg å blei. Jeg har hele tiden snakket med noen av de flinkeste folka på området, og vi har forsøkt å gjøre alt vi kan for at dette ikke skulle skje. Men til slutt fantes det ingen annen vei ut, forteller hun.

Organisasjonsdirektør i NRK Olav Hypher forteller at de håper å finne en løsning i saken.

- Vi kan bekrefte at NRK har mottatt en stevning fra Line Andersen. Vi har hatt dialog med Line Andersen i lang tid og ønsker å finne en løsning. Noe mer ønsker vi ikke å si nå, da vi anser dette som en personalsak, skriver organisasjonsdirektøren i mail til Nettavisen.

Andersens sak mot NRK er lagt inn i berammingslisten til Oslo tingrett til mai i år. Hovedforhandlingen skal etter planen gå over fire dager.

Andersen har vært en sentral brikke i NRKs sportsdekning i en årrekke. Spesielt markant har hun vært i NRKs sjakksatsing, der hun har ledet sendingene med stødig hånd fra 2013 til 2019.

Sent i 2019 kom melding om at Andersen ble byttet ut som programleder for sjakksendingene.

- Jeg har gjort mitt aller, aller beste for at sjakk skal bli et godt TV-program, men denne julen har NRK valgt en annen programleder for romjulssjakken, sa hun til VG den gangen.

Det siste halvannet året har hun uteblitt fra TV-skjermen.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med både Andersens advokat, Tron Dahlheim, men har foreløpig ikke lykkes.

