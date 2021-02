Gir fullmakt til å stramme inn for serveringssteder, butikker og treningssentre.

Følg pressekonferansen direkte fra klokken 16.15 her:

- De muterte variantene gjør at situasjonen blir mer urovekkende. Dette handler om meg og deg for å stanse en tredje bølge. Det gjelder å holde avstand og følge regler og restriksjoner. Det må ikke forekomme trengsel på butikker, bensinstasjoner eller lignende. Vi vaksinerer videre i et godt tempo, i går hadde 660.000 doser blitt gitt ut i Sverige. Det er gledelig, men vi er fortsatt i en risiko for en tredje bølge, sa han innledningsvis.

- Vi trenger likevel flere restriksjoner. Regjeringen har bestemt seg å stramme inn åpningsstidene for serveringssteder, men det blir også strammet inn for treningsentre, la han til.

Gir mer myndighet til Folkhälsomyndigheten

Sosialminister Lena Hallengren orienterte om at Sverige har vært i covid-19-stormen i mer enn ett år.

- Vi vet at det er avstand som gjelder. Vi har holdt avstand i butikker og har avstått fra fester og middager, men noen ganger glipper det. Vaksineringen er et lys i enden av tunnelen, men vi trenger fortsatt å følge regler og restriksjoner. Folkhälsomyndigheten kommer til å stramme inn ytterligere, spesielt innenfor idretten med cuper og konkurranser, sa hun.

Utdanningsminister Anna Ekström var imidlertid krystallklar, når det det gjaldt skoler og barnehager.

- Det blir det absolutt siste vi stenger, hvis vi må ty til det skrittet, fortalte hun.

Handle alene

Den svenske avisen Aftonbladet skriver at noen av innstrammingene går ut på å redusere antall personer som skal handle i butikken. Det varsles en anbefaling om at kun én person per husstand bør handle, slik at man unngår trengsel i butikkene.

