Mener Klæbo har grunn til å være bekymret

Svensk kommentator mener Johannes Høsflot Klæbo ikke skal føle seg for trygg på VMs åpningsdistanse.

OBERSTDORF (Nettavisen): Johannes Høsflot Klæbo er storfavoritt på torsdagens VM-sprint i Oberstdorf.

Tomas Pettersson, langrennsekspert i den svenske avisen Expressen, skrev imidlertid før VM at trønderen har grunn til å være noe bekymret.

Grunnen heter Oskar Svensson og har vist gryende form inn mot mesterskapet. I verdenscupsprinten i Falun i slutten av januar ble svensken nummer to bak Klæbo.

- Varmen taler for Klæbo

Når Nettavisen møter Pettersson i Obersdorf er det tydelig at han ser frem til å se om han får rett om sin landsmann Svensson.

- Skjønner du hvor herlig det er for en svenske å kunne skrive en sånn tekst om en svensk sprinter, humrer Pettersson og refererer til sin egen kommentar.

- Jeg mener Oskar Svensson er én av seks-syv løpere som kan vinne denne sprinten, forteller Pettersson.

Etter å ha sett forholdene i Oberstdorf-løypen tror imidlertid Pettersson at Klæbo kan ha fått en fordel. Høye temperaturer har nemlig satt sitt preg på løypen som blir svært fuktig og løs utover dagen. Det er også årsaken til at arrangøren valgte å flytte starttidspunktet for torsdagens sprint.

Mye taler likevel for at løypen vil bli løsere når finalene starter.

- Denne varmen synes jeg taler for Klæbo. Han kommer til å bli veldig vanskelig å følge i bakkene når han klatrer på lette ski. Der kommer Svensson til å få et problem.

- Men om Oskar Svensson er med over siste bakketopp, så tror jeg Johannes skal være ordentlig urolig for da er Oskar veldig bra på det som gjenstår av løpet, sier Pettersson.

Slik skal Svensson slå Klæbo



På pressekonferansen foran sprinten gjorde Klæbo det han kunne for å skyve favorittstempelet over på konkurrentene. I tillegg til lagkameratene er Svensson en han frykter.

- Det er bare å se på resultatene hans, både på sprint og i Tour de Ski. Han har vist at han har tatt steg og blitt sterk, han blir vanskelig å slå på torsdag, sier Klæbo til SVT.

I møte med Nettavisen legger ikke svensken skjul på at det er stas at Klæbo trekker ham frem som en av favorittene.

- Ja, jeg hørte det. Det var jo kult. Kult at han ser det slik, sier Svensson, som likevel mener nordmannen må tåle favorittstempelet.

25-åringen tror VM-løypa passer ham bra og sier følgende om nøkkelen til å slå Klæbo i Oberstdorf:

- Jeg tror det gjelder å være med mot oppløpet. Han er ekstremt bra i diagonalgangen, så det gjelder å henge med der og forsøke å være med mot oppløpet.

Monsen: - En av våre hardeste konkurrenter

Arild Monsen, Norges sprinttrener, stiller med flere sterke kort på torsdagens sprint, men er enig i at Oscar Svensson er blant dem som kan skape problemer for Klæbo og de andre nordmennene.

- Han er en som virkelig har svingt seg i år. Han blir nok en av våre hardeste konkurrenter. Resultatlisten fra tidligere i vinter lyver ikke. Han var imponerende god i både Tour de Ski og i Falun. Han blir tøff, sier Monsen til Nettavisen.

Likevel virker landslagssjefen trygg på sine egne elever.

- Jeg tar ingenting for gitt. Jeg erkjenner at Pellegrino, russere og Oskar Svensson er våre hardeste konkurrenter, men jeg fokuserer på mine utøvere. Vi må ha dem best mulig forberedt. Vi må gjøre vår jobb og så får vi se, forteller Monsen.

Klæbo stiller som regjerende verdensmester og er favoritten blant bookmakerne. Monsen opplever at trønderen er fokusert på det som skal skje.

- Han er sitt vanlige jeg, han er rolig og fin, sier Monsen.

Sprinttreneren melder også om god stemning i resten av den norske troppen før VM-starten torsdag.

- Det er godt humør og vi er veldig fornøyde med å bo der vi bor, forteller landslagstreneren.

Torsdagens sprintprolog starter klokken 09.00, med utslagsrunder fra 11.30.

