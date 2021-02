Overrasker: - Donald Trump vil vinne med et valgskred

En av Donald Trumps sterkeste kritikere i det republikanske partiet er ikke i tvil.

NEW YORK (Nettavisen): Senator Mitt Romney var en av syv republikanske senatorer som stemte for å dømme Donald Trump under den andre riksrettssaken.

Likevel er han nå overbevist om at Donald Trump vil vinne valget om å bli republikanernes presidentkandidat om han velger å stille til valg.

Kommende søndag skal Trump etter planen komme med en avklaring om sin fremtid i partiet under et CPAC-møte, et av USAs største årlige konservative møter, i Orlando på søndag.

- Vil vinne med et valgskred

- Jeg vet ikke om han kommer til å stille til valg i 2024, men om han gjør det, så er jeg ganske sikker på at han kommer til å vinne nominasjonen, sier Mitt Romney i et intervju med New York Times.

Svaret til Mitt Romney kommer overraskende på reporteren i NY Times, som gjentar; «Tror du Trump kommer til å vinne nominasjonen?»

- Mye kan skje mellom nå og 2024. Men hvis man ser på meningsmålingene, og blant navnene som nevnes i meningsmålingene når det gjelder potensielle kandidater for 2024; hvis du putter Trump inn der blant republikanerne, så kommer han til å vinne med et valgskred, sier Mitt Romney til New York Times.

- Trump har stor innflytelse

Mitt Romney skal ikke selv på CPAC-møtet kommende søndag. Styreformannen i CPAC har ifølge New York Times også uttalt at han «frykter for Mitt Romneys sikkerhet» om han skulle finne på å dukke opp på møtet.

Romney uttaler til avisen at han ikke har noen planer om å gå på møtet, og at han uansett ikke er invitert. Han har heller ingen planer om å stemme på Trump, om han stiller til valg.

- Jeg ville ikke stemme på president Trump igjen. Jeg har ikke stemt på ham tidligere. Og jeg vil sannsynligvis stille meg noen som jeg mener mer representerte den lille fløyen til det republikanske partiet som jeg representerer, sier Romney.

Men republikaneren innrømmer også at Trump har et grep om partiet som ingen andre har.

- Han har den klart største stemmen og har stor innflytelse i partiet mitt, sier Romney.

Forlater partiet uten Trump

I en meningsmåling publisert dagen før frifinnelsen i Senatet, svarte 74 prosent av republikanerne at de ønsker at Trump fortsatt skal være aktiv i partiet på en eller annen måte.

I den samme undersøkelse sier 48 prosent av de spurte at de fortsatt vil ha ham som en leder av partiet, mens 11 prosent sier at de vil at Donald Trump skal starte et nytt parti.

I en fersk meningsmåling offentliggjort denne uken, sier nesten halvparten, 46 prosent, at de ville forlate det republikanske partiet og følge Donald Trump om han skulle bestemme seg for å opprette et nytt politisk parti, skriver The Hill.

