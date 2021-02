Meteorologen med gladmelding: - Det er bare å nyte sola og varmen

Tosifret antall plussgrader venter for mange.

De siste ukene har vært ganske kalde, spesielt for innbyggerne Østafjells. Temperaturer ned mot minus ti og minus femten har vært normalen for folk som lever i Oslo og omegn. Nå kommer imidlertid værskiftet for fullt.

- Vi har hatt et høytrykk over Russland, som har sørget for kalde luftmasser over Norge. Nå blir det motsatt. Vi får et høytrykk over England og Tyskland med vind fra vest. Da får vi milde og fuktige luftmasser fra havet. Hele landet får dermed en temperaturstigning de neste dagene, sier vakthavende statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til Nettavisen.

Over ti grader

Flere deler av landet vil få plussgrader, men ifølge statsmeteorologen blir det best her.

- Det er Østafjells som er værvinneren, jo lenger øst og langs sør ved kysten. Vi kan få opp mot 11 grader de neste dagene. Det blir 20 graders forskjell i temperaturen mellom denne uka og forrige uke i Oslo og områdene rundt. Vi går fra full vinter til vår. Fra Stavanger og nordover blir det nedbør, forteller Sarchosidis.

Han legger til at det slettes ikke er uvanlig med slike temperaturer, når kalenderen begynner å vise mars måned.

Les også: Ekstreme forhold venter langrennseliten i VM: - Det er helt håpløst

- Mars vet vi er en ustabil måned værmessig. Vi kan få hyggelige temperaturer som vi vil få nå, men det kan også være rester av vinter, hevder statsmeteorologen.

Snøskredfare

Det er mange som har vinterferie akkurat nå, men mange starter også vinterferien til helgen. Beskjeden er derfor klar, hvis man skal på fjellet.

- Man burde sjekke skredvarselet. Det er høy snøskredfare i nord og sør, sier Sarchosidis.

Les også: Snøskredfaren i Vestland og Nordland oppjusteres

Han anbefaler å sjekke NVE som har en løpende oversikt over steder med snøskredfare.

Reklame Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter