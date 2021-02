På ett år mistet Rosenborg inntekter på over hundre millioner: - Tok tidlig grep

Koronavirusets år har satt støkk i budsjettet til Norges største fotballklubb.

- Konsernets resultat er et minus på 32,9 millioner kroner før skatt. Det er cirka 25 millioner svakere enn budsjettert. Men både styret og vi er fornøyd med at minuset tross alt ikke ble større, sier daglig leder i RBK, Tove Moe Dyrhaug, til Adressa.

Avisen har nemlig fått et innblikk i regnskapet for 2020, som Rosenborg offentliggjør på torsdag.

Les også: Norge tar grep av frykt for VM-drama: - Vi har hatt et par uheldige hendelser

Det er ikke overraskende at tallene på bunnlinja er blodrøde, noe RBK allerede var åpne om i 2020. Det var faktisk forventet at minusresultatet kunne bli langt verre.

- Vi tok grep veldig tidlig. Vi har tatt ned kostnadene på lønn, permitteringer og arrangementskostnader. Vi har spart så mye som vi har kunnet, sier Dyrhaug om underskuddet på drøye 30 millioner kroner.

Avisen trekker frem Europakvaliken som ga Rosenborg fem millioner kroner mer enn det var budsjettert med, i tillegg til spillersalg og andre kostnadsbesparende tiltak som utslagsgivende for det «gode» resultatet.

I 2019 hadde RBK småpene 293 millioner i omsetning, etter gruppespill i Europaligaen. Omtrent halvparten gikk tapt i 2020, og klubben satt igjen med inntekter på 1577 millioner kroner. Dyrhaugs konklusjon er at dette må omtales som «drastisk».

Budsjettet Rosenborg legger frem torsdag viser at klubben har tapt penger på så og si alle fronter: spillersalg, partnerinntekter og medieinntekter er blant hovedpostene som har blødd i koronaperioden. Utgiftene til klubben er dog kuttet fra 2019, og har gått ned fra 274 millioner kroner til 186 millioner kroner.

Les også: Stor sjanse for at Klopps tid i Liverpool snart er omme

Rosenborg bekrefter til avisen at de budsjetterer med nytt minus i 2021, og Dyrhaug tror storklubben vil klare seg også da.

- Ja, jeg kan ikke si annet enn at vi tåler det. Men det går alltid utover noe. Det er alltid viktig med steinfokus på økonomien og kostnadskontroll. Det har vi vært flinke til, selv om det har vært høye omsetningstall. Det gjør at vi er i situasjonen vi er i. Ellers hadde vi knekt nakken på et år som dette, sier RBK-lederen.

Rosenborg har etter 2020-sesongen kvittet seg med flere dyre spillere. Navn som Tore Reginiussen, Gjermund Åsen og sist Pål André Helland har alle forsvunnet ut dørene på Lerkendal i løpet av vinteren.

Sportssjef Mikael Dorsin og trener Hareide har også hentet inn nye spillere. Svenskene Adam Andersson, Jonathan Augustinsson og Stefano Vecchia har alle signert for RBK.

Det er også ventet at klubben vil foreta seg flere ting på overgangsmarkedet før sesongen 2021 sparkes i gang.

Reklame Så enkelt kan du sende blomster på døren